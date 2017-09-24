Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Габулов, Ткачев и Джорджевич – в старте «Уфы» на матч против «Арсенала»

    Известны стартовые составы «Уфы» и «Арсенала» на встречу 11-го тура РФПЛ.

    «Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Слай, Фатаи.

    «Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Дельгадо, Ткачев, Боурчану, Александров, Чаушич, Шевченко, Джорджевич.

    Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени. Ранее «Бомбардир» писал об эвакуации игроков хозяев из отела по причине звонка о бомбе.

    За событиями встречи можно следить здесь.

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.09.2017 15:34
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 24 сентября 2017, 16:12

      наоборот в составе арсенала против уфы повнимательней футбольный ресурс

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11