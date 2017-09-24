Габулов, Ткачев и Джорджевич – в старте «Уфы» на матч против «Арсенала»

Известны стартовые составы «Уфы» и «Арсенала» на встречу 11-го тура РФПЛ.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Слай, Фатаи.

«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Дельгадо, Ткачев, Боурчану, Александров, Чаушич, Шевченко, Джорджевич.

Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени. Ранее «Бомбардир» писал об эвакуации игроков хозяев из отела по причине звонка о бомбе.

За событиями встречи можно следить здесь.

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