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    Состав «Уфы» эвакуирован из отеля, неизвестный сообщил о бомбе в здании

    Состав «Уфы» перед матчем 11-го тура РФПЛ против «Арсенала» покинул отель из-за звонка о бомбе.

    «Команда пообедала, легли отдохнуть. После отдыха была намечена установка тренера и выезд на игру. Внезапно позвонили сотрудники правоохранительных органов, сказали, что срочная эвакуация из-за звонка о бомбе. В итоге объявили тревогу по всему отелю, вывели всех чуть ли не в тапочках.

    По последней информации, команду было решено загрузить в автобус и отвезти на стадион. Администраторы вернутся в отель и привезут вещи. Надеюсь, что до игры все это волнение уляжется», — прокомментировал ситуацию глава пресс-службы клуба Сергей Тыртышный.

    Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.09.2017 13:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 24 сентября 2017, 16:22

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      -1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 24 сентября 2017, 14:29

      Разозлятся ... и порвут Арсенал .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2591

      Ral13 > dok66 24 сентября 2017, 16:02

      Хотелось бы.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 24 сентября 2017, 13:56

      Очередное хулиганство недалёких людей. Чего добиваются , непонятно....

      5
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