Состав «Уфы» эвакуирован из отеля, неизвестный сообщил о бомбе в здании

Состав «Уфы» перед матчем 11-го тура РФПЛ против «Арсенала» покинул отель из-за звонка о бомбе.

«Команда пообедала, легли отдохнуть. После отдыха была намечена установка тренера и выезд на игру. Внезапно позвонили сотрудники правоохранительных органов, сказали, что срочная эвакуация из-за звонка о бомбе. В итоге объявили тревогу по всему отелю, вывели всех чуть ли не в тапочках.

По последней информации, команду было решено загрузить в автобус и отвезти на стадион. Администраторы вернутся в отель и привезут вещи. Надеюсь, что до игры все это волнение уляжется», — прокомментировал ситуацию глава пресс-службы клуба Сергей Тыртышный.

Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.