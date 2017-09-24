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    Гладилин: «Спартаку» будет сложно без Промеса и Глушакова в матче против «Ливерпуля»

    Экс-полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин подвел итог ничьей в матче 11-го тура РФПЛ против «Анжи» (2:2) и поделился ожиданиями от встречи с «Ливерпулем» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    «Два гола «Анжи» за четыре минуты – следствие тех же ошибок, что москвичи совершили в Мариборе (1:1) и против «Тосно» (2:2). Команда прекращает играть и пытается добиться нужного результата малой кровью. «Спартак» пропускает сразу, как только сбавляет обороты. Эмоции начинают преобладать над разумом, а такого быть не должно. Сейчас игра та же, как в прошлом сезоне, изменилась только мотивация и самоотдача. Игроки у «Спартака» средние, и раньше они очень много матчей выигрывали за счет сплоченности, сражаясь с первой до последней минуты. Чтобы выйти из кризиса, всей команде нужно объединиться.

    С «Ливерпулем» «Спартаку» поможет только самоотдача игроков. Футболистам надо будет выкладываться не 70 минут, а все 90. Тогда может быть какой-то результат. Очень сложно будет без двух лидеров – Промеса и Глушакова. В их отсутствие никто пока не может взять на себя лидерские функции», — сказал трехкратный серебряный призер чемпионата СССР.

    Красно-белые примут «Ливерпуль» 26-го сентября.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.09.2017 16:12
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +248

      Mihei888 24 сентября 2017, 22:52

      Ожидаем другой футбол от Спартака,верю в команду и пох ,что говорят все наладится!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: -13

      Popularov 24 сентября 2017, 21:37

      У Промеса и Роши травм НЕТ!
      Пусть с Анжи другие жилы рвут, а Промес и Роши будут прохлаждаться и отдыхать перед Ливерпулем!
      Спартак ТЕМНИТ!
      Никакой травмы у Промеса и Роши НЕТ!
      Это очередная игра спартаковской хитрости перед Ливерпулем!
      - "дискомфорт в икроножной мышце" это очень хороший повод, чтобы ТЕМНИТЬ Спартаку перед важным матчем с Ливерпулем!
      Смею вас заверить, что никого дискомфрта нет, а есть банальное воспаление ХИТРОСТИ и в Спартаке решили на этом сыграть!
      С Промесом, как и с Рошей ничего!
      Можете не волноваться!
      Игра с Кубанью была сделана и Промес решил отдохнуть!
      А что жилы рвать перед игрой с Анжи и с Ливерпулем, тоже касается и Роши!
      Промес пропустит Анжи, но выйдет с Ливерпулем!
      Очередные спартаковские ХИТРОСТИ перед встречей с Ливерпулем!!!
      Если Ливерпуль прикроет Промеса, то Спартаку ничего НЕ СВЕТИТ!
      Кубань не прикрыла и вот вам результат!
      Проиграла Кубань из-за тренерской ошибки и слабой подготовки к матчу!
      Промеса надо было прикрывать и не давать развернуться!
      Вина на тренере, что Кубань проиграла и на арбитре Турбине, что свистел в пользу Спартака!
      Все эти хитрости Спартака перед матчем с Ливерпулем им не помогут!
      Играть надо, а не проваливать старт сезона, тогда и хитрости эти не нужны будут Спартаку!
      Голь на выдумку хитра, да только с Ливерпулем она НЕ ПРОКАТИТ!

      -1
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      Рейтинг: +163

      SPARTAK__MOSCOW 24 сентября 2017, 21:33

      вазелин главное взять и норм будет

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 24 сентября 2017, 18:12

      Спартаку очень сложно было в матчах с «Тосно» и «Анжи». С «Ливерпулем» вряд ли будет не так сложно, как с местными суперклубами. «Ливерпуль» не слабее «Тосно» и «Анжи».

      3
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 24 сентября 2017, 17:34

      даже с Промесом и Глушаковым Спартаку просто не было бы

      5
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 24 сентября 2017, 16:47

      С.Бокетти обещал ,,драться за Спартак как собака,, Если Сальваторе не поведёт за собой, то тогда Массимо должен пихать с бровки ежесекундно,он это умеет, мы видим, лишь бы Федун не бил по рукам перед игрой.

      3
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > mopecekca 25 сентября 2017, 15:05

      Ну будем надеяться, что все таки Селих будет стоять!

      1
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      Рейтинг: +677

      vodomut 24 сентября 2017, 16:45

      какая к чертям лига?им за зону вылета нужно бороться!

      -2
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