Гладилин: «Спартаку» будет сложно без Промеса и Глушакова в матче против «Ливерпуля»

Экс-полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин подвел итог ничьей в матче 11-го тура РФПЛ против «Анжи» (2:2) и поделился ожиданиями от встречи с «Ливерпулем» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Два гола «Анжи» за четыре минуты – следствие тех же ошибок, что москвичи совершили в Мариборе (1:1) и против «Тосно» (2:2). Команда прекращает играть и пытается добиться нужного результата малой кровью. «Спартак» пропускает сразу, как только сбавляет обороты. Эмоции начинают преобладать над разумом, а такого быть не должно. Сейчас игра та же, как в прошлом сезоне, изменилась только мотивация и самоотдача. Игроки у «Спартака» средние, и раньше они очень много матчей выигрывали за счет сплоченности, сражаясь с первой до последней минуты. Чтобы выйти из кризиса, всей команде нужно объединиться.

С «Ливерпулем» «Спартаку» поможет только самоотдача игроков. Футболистам надо будет выкладываться не 70 минут, а все 90. Тогда может быть какой-то результат. Очень сложно будет без двух лидеров – Промеса и Глушакова. В их отсутствие никто пока не может взять на себя лидерские функции», — сказал трехкратный серебряный призер чемпионата СССР.

Красно-белые примут «Ливерпуль» 26-го сентября.