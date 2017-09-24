Бикфалви, Роша и Заболотный начнут матч «Урал» – «Тосно» с первых минут

Известны стартовые составы «Урала» и «Тосно» на матч 11-го тура чемпионата России.

«Урал»: Годзюр, Данцев, Балажиц, Ароян, Кулаков, Бавин, Бумаль, Глушков, Чантурия, Евсеев, Бикфалви.

«Тосно»: Юрченко, Дудиев, Буйволов, Дугалич, Чернов, Полетанович, Казаев, Палиенко, Нуну Роша, Мирзов, Заболотный.

Встреча в Екатеринбурге начнется в 14:00 по московскому времени. За ее событиями можно следить здесь.

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