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    Бикфалви, Роша и Заболотный начнут матч «Урал» – «Тосно» с первых минут

    Известны стартовые составы «Урала» и «Тосно» на матч 11-го тура чемпионата России.

    «Урал»: Годзюр, Данцев, Балажиц, Ароян, Кулаков, Бавин, Бумаль, Глушков, Чантурия, Евсеев, Бикфалви.

    «Тосно»: Юрченко, Дудиев, Буйволов, Дугалич, Чернов, Полетанович, Казаев, Палиенко, Нуну Роша, Мирзов, Заболотный.

    Встреча в Екатеринбурге начнется в 14:00 по московскому времени. За ее событиями можно следить здесь.

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    Источник: ФК «Урал»

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    24.09.2017 13:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 24 сентября 2017, 13:23

      Урал не проигрывает,а Тосно лучше в атаке -1:1.Заболотный забьёт.

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