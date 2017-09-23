Каррера – о судействе в матче против «Анжи»: «О нем пусть говорят другие люди»

Мужик! Мне кажется, что стоит задумываться о судействе, когда у тебя удаляют в матче 3 игроков, а у соперника - нет. Всё остальное - футбол: в нём и ошибки, и импровиция, и азарт, и фарт. Но именно за это мы его и любим.
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отказался комментировать судейство в матче 11-го тура РФПЛ против «Анжи» (2:2).
Ранее главный тренер махачкалинского клуба Вадим Скрипченко раскритиковал работу арбитров в данной встрече.
– Напомните, комментируете ли вы судейство?
– Никогда не комментирую. Комментирую только ошибки своих игроков. О судействе пусть говорят другие люди.
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