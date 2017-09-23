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    Каррера – о судействе в матче против «Анжи»: «О нем пусть говорят другие люди»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отказался комментировать судейство в матче 11-го тура РФПЛ против «Анжи» (2:2).

    Ранее главный тренер махачкалинского клуба Вадим Скрипченко раскритиковал работу арбитров в данной встрече.

    – Напомните, комментируете ли вы судейство?

    – Никогда не комментирую. Комментирую только ошибки своих игроков. О судействе пусть говорят другие люди.

    Фееричный Адриано и грустный Зобнин. Как «Спартак» снова не смог победить

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.09.2017 22:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5882

      Павелий 23 сентября 2017, 23:29

      Мужик! Мне кажется, что стоит задумываться о судействе, когда у тебя удаляют в матче 3 игроков, а у соперника - нет. Всё остальное - футбол: в нём и ошибки, и импровиция, и азарт, и фарт. Но именно за это мы его и любим.

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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 23 сентября 2017, 23:02

      Каррера о судье: мы ему заплатили, а он не помог. Хорошо черный пень у соперника нашелся.

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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда > paracetamol 23 сентября 2017, 23:08

      тебе видать не только парацетамол надо принимать но и кое что другое.......... хоть думай ,прежде чем такую *уйню писать...........

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