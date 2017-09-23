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    АПЛ. «Лестер» проиграл «Ливерпулю», Варди не реализовал пенальти

    В матче 6-го тура АПЛ «Ливерпуль» в гостях обыграл «Лестер» – 3:2. Голом и результативной передачей в составе победителей отметился Филиппе Коутиньо.

    В составе хозяев пенальти не реализовал Джейми Варди.

    После данной победы «Ливерпуль» поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Лестер» – 16-й.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 6-й тур

    Лестер – Ливерпуль – 2:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Салах, 15; 0:2 – Коутиньо, 23; 1:2 – Оказаки, 45+3; 1:3 – Хендерсон, 68; 2:3 – Варди, 69.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2017 21:24
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +139

      Антон Л 24 сентября 2017, 17:11

      Как по мне, не было пенальти. Миньоле коснулся мяча, Варди - нет.

      0
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 24 сентября 2017, 01:12

      Варди уже которую игру бьет пеналь по центру. Не мудрено отбить. Сам виноват.

      1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 24 сентября 2017, 00:13

      Эх, Варди, зарубил ты мне ставку на ничейку...(((

      0
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 23 сентября 2017, 22:00

      надеюсь в Москве не выйграют

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 сентября 2017, 21:28

      Ну теперь на Спартак!

      1
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 23 сентября 2017, 21:28

      Ливерпуль все силы отдал, никакущие приедут в Москву

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > allkeeper 23 сентября 2017, 21:29

      Игру смотрел с Анжи, спам вообще без сил.

      2
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      Рейтинг: +206

      allkeeper > prezent2017 23 сентября 2017, 21:31

      Тогда херня матч будет)))

      0
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