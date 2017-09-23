АПЛ. «Лестер» проиграл «Ливерпулю», Варди не реализовал пенальти

В матче 6-го тура АПЛ «Ливерпуль» в гостях обыграл «Лестер» – 3:2. Голом и результативной передачей в составе победителей отметился Филиппе Коутиньо.

В составе хозяев пенальти не реализовал Джейми Варди.

После данной победы «Ливерпуль» поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Лестер» – 16-й.

Чемпионат Англии. АПЛ. 6-й тур

Лестер – Ливерпуль – 2:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Салах, 15; 0:2 – Коутиньо, 23; 1:2 – Оказаки, 45+3; 1:3 – Хендерсон, 68; 2:3 – Варди, 69.

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