Мората набрал шесть результативных баллов в первых шести матчах за «Челси» в АПЛ – на два меньше, чем у Косты

Новичок «Челси» Альваро Мората отметился голом в сегодняшнем поединке шестого тура АПЛ против «Сток Сити», забив свой четвертый мяч в шестой игре за лондонцев в чемпионате Англии. Также на счету форварда две результативные передачи.

Таким образом, больше результативных очков (8) занес в свою копилку только экс-нападающий синих Диего Коста, дебютировавший в Премьер-лиге в составе «пенсионеров» 18 августа 2014 года.

Мората перешел в «Челси» из «Реала» прошедшим летом. Коста покинул лондонцев на этой неделе, вернувшись в «Атлетико».