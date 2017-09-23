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    Каррера: «Стиль прессы в Италии и России одинаков, но в футболе разбираются немногие»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подчеркнул, что пресса в Италии и России не имеет отличий. Специалист отметил, что большинство журналистов судят об игроках и командах лишь по достигнутому результату.

    «Стиль прессы что в Италии, что в России одинаковый. Если говорить о том, кто и как разбирается в футболе, то разбираются в нем очень немногие. Для журналиста главное – это результаты команды. Оценку игроку они дают исходя из того, забил он гол или нет, сыграл красиво или нет.

    Если спросить журналиста, как сыграл, например, Петкович, то он скажет, что плохо, потому что запомнил только ошибку, которая привела к голу. А то, что Петкович в остальные 90 минут отработал хорошо, у журналиста отойдет на второй план. Если помнить лишь моменты, в которых Луис Адриано не забивал, Промес неудачно шел в обводку, а Ещенко ошибался в защите, то сложится печальная картина. У журналиста другой взгляд на футбол, чем у тренера», – сказал Каррера.

    Источник: ТАСС

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    23.09.2017 16:53
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1741

      max74 24 сентября 2017, 04:55

      Не стиь, а цвет

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 сентября 2017, 17:37

      хорошо что я газеты не читаю уже давно мусор не хочу себе в голову набивать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 23 сентября 2017, 17:26

      справедливо сказал
      .

      2
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