АПЛ. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» в меньшинстве обыграть «Вест Хэм»

В матче 6-го тура АПЛ «Тоттенхэм» в гостях одержал победу над «Вест Хэмом» – 3:2. Дублем в лондонском дерби отметился Гарри Кейн.

Отметим, что «шпоры» заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Сержа Орье.

Таким образом, «Тоттенхэм» набрал 11 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Вест Хэм» – 17-й.

Чемпионат Англии. АПЛ. 6-й тур

Вест Хэм – Тоттенхэм – 2:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Кейн, 34; 0:2 – Кейн, 38; 0:3 – Эриксен, 60; 1:3 – Чичарито, 65; 2:3 – Куяте, 87.

Удаление: нет – Орье, 70.

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