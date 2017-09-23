Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    АПЛ. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» в меньшинстве обыграть «Вест Хэм»

    В матче 6-го тура АПЛ «Тоттенхэм» в гостях одержал победу над «Вест Хэмом» – 3:2. Дублем в лондонском дерби отметился Гарри Кейн.

    Отметим, что «шпоры» заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Сержа Орье.

    Таким образом, «Тоттенхэм» набрал 11 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Вест Хэм» – 17-й.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 6-й тур

    Вест Хэм – Тоттенхэм – 2:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Кейн, 34; 0:2 – Кейн, 38; 0:3 – Эриксен, 60; 1:3 – Чичарито, 65; 2:3 – Куяте, 87.

    Удаление: нет – Орье, 70.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.09.2017 16:24
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 23 сентября 2017, 18:38

      Тратят кучу денег на хороших игроков, а нормального тренера взять не могут.
      #БиличАут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 23 сентября 2017, 17:53

      До свиданья, Славен Билич. Помним 2007-й, возвращайся.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11