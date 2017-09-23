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    Каррера заявил, что вылет большинства клубов РФПЛ из Кубка России является огромным плюсом для «Спартака»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подчеркнул, что его команда приложит усилия для победы в Кубке России. По словам специалиста, вылет большинства клубов РФПЛ на стадии 1/16 финала турнира является для красно-белых огромным плюсом.

    – В 1/8 финала Кубка России вышли лишь шесть клубов высшего дивизиона. Это плюс для «Спартака»?

    – Огромный плюс. Думаю, у каждой вылетевшей команды РФПЛ есть свои причины случившегося. Мы будем стараться подняться как можно выше в чемпионате, постараемся показать хороший уровень в Лиге чемпионов и, конечно же, постараемся победить в Кубке России, что является для нас конкретной целью.

    «Спартак» в 1/16 финала Кубка России переиграл «Кубань» (2:0). В следующем раунде москвичи сыграют со «Спартаком» из Нальчика.

    Источник: ТАСС

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    23.09.2017 15:39
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 27 сентября 2017, 13:45

      Нальчику из ПФЛ не продуйте пажалста.

      1
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      Рейтинг: +5873

      maygli 27 сентября 2017, 13:17

      Ну что!? )))) ЦСКА, Зенит, Локомотив всё сделали, чтобы Кубок выиграл Спартак. ))

      0
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      Рейтинг: +489

      mikitka 23 сентября 2017, 18:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      плюс для "Спартака"? какой? ИГРАЮЩИЕ клубы вылетели из Кубка, а НЕ ИГРАЮЩЕМУ "Спартаку" фортануло задержаться и он ищет плюсы... сомневаюсь, что вылететь в 1/8 от Нальчика или в 1/4 получить 7:0 от питерского "Динамо" или нижегородского "Олимпийца" это большой плюс

      -4
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 23 сентября 2017, 16:45

      Кто бы в этом сомневался,
      Но я б пока не обольщался.

      3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 23 сентября 2017, 16:33

      А что еще остается Спартаку ... РФПЛ на 99% в пролете , а Кубок даст дорогу в Европу ! Но ... ребята из ФНЛ тоже этим грезят !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5873

      maygli > dok66 27 сентября 2017, 13:19

      Ребята пусть пока отдохнут. )

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 23 сентября 2017, 16:21

      Он прав

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 сентября 2017, 15:58

      Абсолютно правильная , реальная стратегия, это даст возможность сохранить КОМАНДУ, имидж

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      Рейтинг: +387

      petlyra 23 сентября 2017, 15:54

      Не только плюс, но и уже почти обязанность. Спартак уже должен выигрывать Кубок РФ.

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 23 сентября 2017, 15:48

      Как будто это поможет

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 23 сентября 2017, 15:47

      Массимо! Максимально сосредоточься на Ливере ,про КубРос щас забудь!
      Каррера!Сделаешь карьеру,ежель дернешь Ливер!
      И твое имя будет золотыми буквами вписано в историю Росфутбола!
      И станешь третьей итальянской машиной по зарабатыванию денех,после Капелло,Спалетти ))))))

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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > alex1951 25 сентября 2017, 02:18

      Федун на игроков приличных денег жалеет. Какая машина по зарабатыванию денег? Федун никогда не будет платить бешеные деньги ни игроку, ни тренеру. В этом есть положительная сторона, имхо.
      А безумный контракт с Капелло - позор на весь российский футбольный союз.

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