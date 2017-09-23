Каррера заявил, что вылет большинства клубов РФПЛ из Кубка России является огромным плюсом для «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подчеркнул, что его команда приложит усилия для победы в Кубке России. По словам специалиста, вылет большинства клубов РФПЛ на стадии 1/16 финала турнира является для красно-белых огромным плюсом.

– В 1/8 финала Кубка России вышли лишь шесть клубов высшего дивизиона. Это плюс для «Спартака»?

– Огромный плюс. Думаю, у каждой вылетевшей команды РФПЛ есть свои причины случившегося. Мы будем стараться подняться как можно выше в чемпионате, постараемся показать хороший уровень в Лиге чемпионов и, конечно же, постараемся победить в Кубке России, что является для нас конкретной целью.

«Спартак» в 1/16 финала Кубка России переиграл «Кубань» (2:0). В следующем раунде москвичи сыграют со «Спартаком» из Нальчика.