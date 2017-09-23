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    Каррера: «Слив моих слов после игры с «Тосно» был выгоден определенному человеку»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о встрече с руководством московского клуба. Также специалист заявил, что появление в СМИ его слов, которые он произнес после матча 10-го тура РФПЛ с «Тосно» (2:2) было выгодно определенному человеку.

    Напомним, ранее известный журналист Игорь Рабинер сообщил, что после упущенной победы над «Тосно» Каррера спросил у своих подопечных в раздевалке: «Вы хотите, чтобы я ушел? Вы специально так делаете?»

    «Чьей инициативой была встреча с руководством? Руководства. Когда команда выигрывает – побеждают руководство, команда и тренер. Именно в таком порядке. Когда же что-то происходит не так, то и уступаем мы все вместе. Скажу вам, что не было каких-то обвинений, истерики. Нет, был диалог. Просто иногда нет объяснения тому, что происходит. Такое случается и с мадридским «Реалом», и с другими командами. Там, например, одна обойма привыкла играть все матчи. Кто-то выбывает — начинаются проблемы. Да, всякое бывает.

    Хорошо, что встреча состоялась, я остался ей доволен. У меня нормальные отношения и с руководством, и с командой. Я объяснил, что люди могли не понять сказанное мной в раздевалке после «Тосно». Этот слив был выгоден определенному человеку. Я не сказал то, о чeм думал. Это была просто эмоция, риторическая провокация. Я сказал: «Если вы делаете специально, чтобы уволить тренера, то пусть руководство меня уволит. Если это не так, то вам должно быть стыдно, потому что нельзя заканчивать матч с таким результатом». Потом я продолжил разбор матча.

    Тот, кто донес информацию до прессы, донес ее неправильно и без уважения. И поэтому, когда на пресс-конференции спросили, почему это происходит, я ответил, что не могу объяснить: «Спросите у игроков». Я защищал своих игроков и буду защищать. Первый виновник – это я», – сказал Каррера.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.09.2017 10:29
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +240

      _LM_ 23 сентября 2017, 19:28

      после Романцева, не часто в спартаке такие тренеры появлялись...дом-2, а не команда. Дайте ему уже поработать нормально!

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 23 сентября 2017, 16:26

      Ты пришел, чтобы сливать инфу, но ты делаешь это без уважения!

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 сентября 2017, 14:30

      Каррера молодец, сильный мужик, у него только один недостаток- не знает русского языка. А вот в клубе все херово. Хозяин не может долбануть по столу, чтобы все крысы разбежались, силы воли не хватает.На одной харизме тренера медалей не получишь.

      4
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      Рейтинг: +301

      myelementisearth 23 сентября 2017, 12:30

      Если в ближайшее время не будет результатов, то Карерру уволят - вот итог разговора с руководством, как всегда и бывало.

      0
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 23 сентября 2017, 12:01

      Один раз этому Рабинеру закрыли вход на стадион т е бесплатно в ложу прессы за деньги покупай и проходи! Он такую вонь поднял по всем каналам, месяц говном исходил пока снова не стали пускать! И вообще этот Рабинер сто процентов мутный тип! С самого начала он был против Карреры и как только Спартак стал выигрывать тут же в воздухе переобулся и даже накропал свою гнусную книжонку) И походу это он опять воду мутит!!

      -2
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      Рейтинг: +313

      ijgjr > Пестрый 23 сентября 2017, 14:30

      потому и начали пускать кому то в руководстве это надо - думаешь там нет недоброжелателей

      0
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      Рейтинг: +121

      Hasanino 23 сентября 2017, 11:51

      С Карреры нужно очень многим пример брать

      2
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 23 сентября 2017, 11:35

      Молодец Каррера !!!!!

      3
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 23 сентября 2017, 11:34

      уважуха

      2
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 23 сентября 2017, 11:28

      Мужик....

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 сентября 2017, 11:25

      САМЫЙ ПОРЯДОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК ЭТО ТРЕНЕР СПАРТАКА про остальных промолчу

      4
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