Каррера – игрокам «Спартака»: «Вы хотите, чтобы я ушел? Вы специально так делаете?»

Массимо Каррера предположил, что футболисты «Спартака» специально «сливают» его с поста главного тренера команды. Об этом итальянский специалист спросил у своих подопечных после матча с «Тосно».

Напомним, что в поединке 10-го тура РФПЛ красно-белые вели со счетом 2:0 и играли в большинстве, но пропустили два гола в концовке и упустили победу.

«Вы хотите, чтобы я ушел? Вы специально так делаете?» – заявил тренер в раздевалке.

Напомним, что Каррера возглавил «Спартак» летом 2016 года. Под его руководством московская команда впервые за 16 лет выиграла чемпионат России.