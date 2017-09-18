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    Каррера – игрокам «Спартака»: «Вы хотите, чтобы я ушел? Вы специально так делаете?»

    Массимо Каррера предположил, что футболисты «Спартака» специально «сливают» его с поста главного тренера команды. Об этом итальянский специалист спросил у своих подопечных после матча с «Тосно».

    Напомним, что в поединке 10-го тура РФПЛ красно-белые вели со счетом 2:0 и играли в большинстве, но пропустили два гола в концовке и упустили победу.

    «Вы хотите, чтобы я ушел? Вы специально так делаете?» – заявил тренер в раздевалке.

    Напомним, что Каррера возглавил «Спартак» летом 2016 года. Под его руководством московская команда впервые за 16 лет выиграла чемпионат России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.09.2017 01:51
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    Комментарии109
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 19 сентября 2017, 00:52

      Мстят за доктора Лю и водителя автобуса.

      0
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 18 сентября 2017, 20:23

      надо Массимо ствол выдать и лицензию на отстрел нерадивых игроков

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 сентября 2017, 19:49

      Фраза вырвана из контекста и к тому же не передаёт эмоциональный окрас. Посему, можно сделать вывод, что жёлтые газетёнки пытаются найти сенсацию в любом месте, даже ковыряясь у себя в ушах.

      1
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      Рейтинг: +722

      Urry 18 сентября 2017, 15:59

      наши могут и специально

      2
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      Рейтинг: +459

      77SAM 18 сентября 2017, 14:59

      Каррера ! Всё наладится!Впереди не только ямы ,но и успехи !

      2
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 18 сентября 2017, 14:09

      А за ,что удалили игрока Тосно, я так и не понял?

      4
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      Рейтинг: +158

      Эхнатон 18 сентября 2017, 12:41

      "У нас с мужиками есть традиция. Каждый год, в начале сезона - мы сливаем тренера."
      ЗЫ Чувствую, до конца года появится словосочетание - багаж Карреры.

      2
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      Рейтинг: +114

      Spartak-SV 18 сентября 2017, 12:37

      Игроки просто обнаглели....Каррера мужик нормальный....обрусели эти товарищи....им за такую игру надо зарплату урезать.....победа распишись...получи достойную зарплату....а менять тренеров толку мало....вон как в Англии...Венгер...сэр Алекс....сколько лет у руля....и падения и победы....и отправлять в штраф.бат.....в ФНЛ....пусть там играют....

      4
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      Рейтинг: +158

      Эхнатон > Spartak-SV 19 сентября 2017, 11:48

      Боюсь, тут проблема не только в игроках. Я, кстати, не верю в сознательный слив. Но тенденция-то налицо.(
      Кто из спартаковских уходил красиво? С кем у руководства клуба не было конфликтов? Я не знаю, что было в Спартаке времен СССР, но думаю, что самые ярые фанаты "народной" команды согласятся, что у Романцева характер был не сахар. Были и выкинутые игроки, и мстительное(другого слова найти не могу) отношение к Веретенникову в сборной. Дальше - хуже. Чемпионства, фан-база, полная глухота и снобизм, бьющий через край.
      Как итог: Федун и ко потеряли берега. Сто сорок миллионов в один голос говорили: " Спартаку нужна стабильность, спокойствие. Сейчас летом усилятся и с новой мотивацией в ЛЧ" - Рецепт успеха был прост. Вместо этого - уже с июля начались скандалы с руководством. Неудивительно, что в такой ситуации у игроков сносит крышу. То физиотерапевт виноват, то тренером недовольгы, что сменил не вовремя.
      Я, к сожалению, не уверен, что ФНЛ очистит спартачей от неадекватности.
      По-моему, должен сменится владелец. Причем владелец должен быть не фанатом Спартака - а бизнесменом, пришедшим на этот рынок зарабатывать деньги.

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      Рейтинг: +678

      Пастырь > Эхнатон 19 сентября 2017, 12:12

      По-моему, должен сменится владелец. Причем владелец должен быть не фанатом Спартака - а бизнесменом, пришедшим на этот рынок зарабатывать деньги.

      ___________________________________________________________________

      вот тут ты не прав. Федун бизнесмен в первую очередь. Он в отличие от многих (Зенит) умеет считать деньги и не тратит их по чьему-то желанию. В этом может и есть проблема Спартака.

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      Рейтинг: +158

      Эхнатон > Пастырь 22 сентября 2017, 11:28

      Хреновый он бизнесмен, если честно. Банк "Открытие" тут показателен. А со Спартаком ведет себя как Путин. То есть стратегии никакой. Думал бы о заработке - развивал бы слекцию и своих воспитанников, усилил бы состав с целью заработать побольше в ЛЧ. В общем, создавал бы бизнес-модель. У ЦСКА бизнес-модель есть, Зенит успешно зарабатывает на трансферах, Краснодар сразу после создания озвучил свои планы на десятилетие (команда состоящая из воспитанников), а вот у Спартака я подобного не замечаю.
      Эрго. Проблема не в том, что Федун бизнесмен, а втом что хреновый бизнесмен.

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      Рейтинг: +248

      Mihei888 18 сентября 2017, 12:28

      Вот если бы платили бы футболистам зарплаты только за победы тогда был бы совсем другой футбол!!!

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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 18 сентября 2017, 12:24

      з/п они хотят большую((((

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