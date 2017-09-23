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    Конте: «Никогда не забуду, что вместе с Костой мы выиграли АПЛ»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что нападающего Диего Косту необходимо поблагодарить за чемпионство в прошлом сезоне чемпионата Англии.

    Напомним, ранее Коста, у которого имеется конфликт с итальянским специалистом, договорился о переходе в «Атлетико».

    «Никогда не забуду, что вместе с ним мы выиграли английскую Премьер-лигу. Обязательно нужно поблагодарить его за то, что он сделал в прошлом сезоне, да и вообще за весь период выступлений за «Челси», – отметил Конте.

    Коста выступал за «Челси» с 2014 года. В 89 матчах за лондонскую команду форвард забил 52 гола.

    Источник: Skysports

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    23.09.2017 07:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 23 сентября 2017, 12:05

      отличный бомбардир

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 сентября 2017, 09:21

      такого Забиваку продали с кем теперь Конте собирается выигрывать хоть что то

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 23 сентября 2017, 08:16

      Ну наконец то закончился этот цирк с костой

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