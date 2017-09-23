Конте: «Никогда не забуду, что вместе с Костой мы выиграли АПЛ»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что нападающего Диего Косту необходимо поблагодарить за чемпионство в прошлом сезоне чемпионата Англии.

Напомним, ранее Коста, у которого имеется конфликт с итальянским специалистом, договорился о переходе в «Атлетико».

«Никогда не забуду, что вместе с ним мы выиграли английскую Премьер-лигу. Обязательно нужно поблагодарить его за то, что он сделал в прошлом сезоне, да и вообще за весь период выступлений за «Челси», – отметил Конте.

Коста выступал за «Челси» с 2014 года. В 89 матчах за лондонскую команду форвард забил 52 гола.