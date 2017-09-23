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    Самарджич: «Анжи» в матче против «Спартака» выложится на 120%»

    Защитник «Анжи» Мирал Самарджич в интервью передаче «Все на матч» поделился ожиданиями от встречи со «Спартаком» в 11-м туре РФПЛ.

    «Спартак» — хорошая команда, у них качественные, техничные игроки. Но у нас тоже есть команда — пацаны, друзья. Мы постараемся выложиться на 120 %, отдадим все силы, чтобы добиться хорошего результата. Кого знаю из «Спартака»? Если честно, я даже еще не обращал внимания», – сказал 30-летний словенец.

    Игрок обороны пополнил состав махачкалинского клуба в последний день трансферного окна, перейдя из турецкого «Акхисара». За команду Вадима Скрипченко провел одну игру.

    Матч «Анжи» – «Спартак» начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2017 01:03
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +86

      cent58 23 сентября 2017, 15:37

      120% это хорошо ! - когда есть что выкладывать .

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 23 сентября 2017, 15:15

      В Махачкале могут из поллитровой бутылки коньяка 600 граммов вылить (120%).

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 сентября 2017, 10:41

      Ничего после матча обратишь внимание, после того как из сетки все мячи достанете.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 сентября 2017, 07:01

      И этот туда же-провел всего одну игру и туда же в спецы метит.

      2
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      Рейтинг: +168

      DQ1 23 сентября 2017, 06:42

      Да анжи давно уже в пердиве ждут, тут хоть на 200 выкладывайся, все равно мало чего поменяется

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 сентября 2017, 01:56

      я чуть не умер со смеху что у нас тоже есть команда в которой только ПАЦАНЫ И ДРУЗЬЯ но не техничные футболисты. И этот ДЖИЧ ни одного футболиста Спартака не назвал по фамилии. Болван на все 120%

      2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 сентября 2017, 01:47

      Интересно кто с тобой на 120% еще выложится, если только Скрипченко матом..

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