Самарджич: «Анжи» в матче против «Спартака» выложится на 120%»

Защитник «Анжи» Мирал Самарджич в интервью передаче «Все на матч» поделился ожиданиями от встречи со «Спартаком» в 11-м туре РФПЛ.

«Спартак» — хорошая команда, у них качественные, техничные игроки. Но у нас тоже есть команда — пацаны, друзья. Мы постараемся выложиться на 120 %, отдадим все силы, чтобы добиться хорошего результата. Кого знаю из «Спартака»? Если честно, я даже еще не обращал внимания», – сказал 30-летний словенец.

Игрок обороны пополнил состав махачкалинского клуба в последний день трансферного окна, перейдя из турецкого «Акхисара». За команду Вадима Скрипченко провел одну игру.

Матч «Анжи» – «Спартак» начнется в 19:00 по московскому времени.