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    Кроос пропустит матч против «Алавеса» из-за травмы ребра

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос не поможет партнерам в матче 6-го тура чемпионата Испании против «Алавеса». Об этом сообщил главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.

    «Тони пока вне игры, у него появились проблемы с ребром после матча в среду (0:1 против «Бетиса» – прим. «Бомбардира»). Надеюсь, он вернется к игре Лиги чемпионов против «Боруссии» во вторник», – сказал француз.

    В текущем сезоне 27-летний Кроос принял участие в восьми матчах «сливочных» во всех соревнованиях, забив один мяч. «Реал» после 5-ти туров Примеры занимает восьмое место в турнирной таблице.

    Источник: Football Espana

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    22.09.2017 22:47
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