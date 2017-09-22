Кроос пропустит матч против «Алавеса» из-за травмы ребра

Полузащитник «Реала» Тони Кроос не поможет партнерам в матче 6-го тура чемпионата Испании против «Алавеса». Об этом сообщил главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.

«Тони пока вне игры, у него появились проблемы с ребром после матча в среду (0:1 против «Бетиса» – прим. «Бомбардира»). Надеюсь, он вернется к игре Лиги чемпионов против «Боруссии» во вторник», – сказал француз.

В текущем сезоне 27-летний Кроос принял участие в восьми матчах «сливочных» во всех соревнованиях, забив один мяч. «Реал» после 5-ти туров Примеры занимает восьмое место в турнирной таблице.