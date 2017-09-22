Гендиректор петербургского «Динамо»: «После победы над «Зенитом» в эйфорию не впадаем»

Генеральный директор санкт-петербургского «Динамо» Дмитрий Рубашко дал комментарий по победе над «Зенитом» (3:2) в матче 1/16 финала Кубка России.

«Ничего такого в победе над гораздо более богатым клубом нет. У «Зенита» другие задачи — он играет в Премьер-Лиге. Да, вчера «Динамо» одержало победу, но важна стабильность. «Зенит» — лидер РФПЛ, у него еще много турниров, на них рассчитывают команда и руководство. Мы в эйфорию не впадаем, скоро выезд в Новосибирск, готовимся к следующей игре. Думаем только о восстановлении и о том, как бы меньше получать травм и побольше выигрывать.

Возможно, у «Зенита» был недостаток настроя. Такое случается, посмотрите хотя бы на этот тур розыгрыша Кубка — много команд Премьер-Лиги оступилось. У кого-то нет задачи, кто-то наигрывал молодых. У «Зенита» тоже вышло много ребят, которые не получают достаточно игровой практики, да еще и удаление последовало в самом начале встречи.

Слова Манчини о том, что многочисленные судейские ошибки омрачили матч? Я не увидел никаких судейских ошибок. Мне кажется, арбитр очень ровно отработал. Может, кто-то что-то и заметил, но не я», — сказал функционер.

Напомним, «Динамо» одержало победу в ленинградском дерби впервые за 52 года.