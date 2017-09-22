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    Промес и Педро Роша могут пропустить матч с «Ливерпулем»

    Футболисты «Спартака» Квинси Промес и Педро Роша рискуют не сыграть в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Об этом сообщил главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

    «Педро Роша почувствовал дискомфорт в икроножной мышце в матче с «Кубанью». Сейчас мы проведем обследование и поймем, сможет ли он принять участие в ближайших играх.

    Это же касается и Промеса. Надеемся, что травмы несерьезные, но, возможно, им придется пропустить какое-то количество матчей», – сказал Каррера.

    Напомним, что матч «Спартака» с «Ливерпулем» состоится 26 сентября. До встречи в ЛЧ московская команда сыграет против «Анжи» в РФПЛ.

    Источник: ТАСС

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    22.09.2017 15:51
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 сентября 2017, 19:03

      Зато Кубань обыграли, молодцы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2306

      4agaaa 22 сентября 2017, 18:42

      Ахренеть((( здоровья и ещё раз здоровья!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 сентября 2017, 17:58

      уж с Ливером они точно будут наготове это такая ловушка соперникам

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      Dmirubo 22 сентября 2017, 17:55

      Вот она жертва, ради Кубка.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 22 сентября 2017, 17:16

      Фу

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      crcaarod 22 сентября 2017, 16:58

      Доктор Лю, нам тебя так не хватает...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +49

      rahataim 22 сентября 2017, 16:41

      это потеря потерь

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 сентября 2017, 16:24

      Хорошо если это тренерский ход-иначе это потеря потерь для Спартака.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 сентября 2017, 16:22

      Лишь бы Промес пропустил Анжи и вышел,а Роша пока не игрок основы,может и так бы не играл.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 22 сентября 2017, 16:22

      анжи пропустят и восстановятся к ливерпулю

      5
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