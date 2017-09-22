Промес и Педро Роша могут пропустить матч с «Ливерпулем»

Футболисты «Спартака» Квинси Промес и Педро Роша рискуют не сыграть в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Об этом сообщил главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

«Педро Роша почувствовал дискомфорт в икроножной мышце в матче с «Кубанью». Сейчас мы проведем обследование и поймем, сможет ли он принять участие в ближайших играх.

Это же касается и Промеса. Надеемся, что травмы несерьезные, но, возможно, им придется пропустить какое-то количество матчей», – сказал Каррера.

Напомним, что матч «Спартака» с «Ливерпулем» состоится 26 сентября. До встречи в ЛЧ московская команда сыграет против «Анжи» в РФПЛ.