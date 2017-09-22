Доннарума: «Переход в «Интер»? Этого никогда не случится!»

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма рассказал о причинах, по которым он все же продлил контракт с клубом прошедшим летом.

«Я остался, потому что «Милан» – это мой дом. По этой причине я решил, что нужно остаться здесь.

Переход в «Интер»? Этого никогда не случится! Что касается разговоров про «Ювентус», у меня контракт с «Миланом», который действует еще четыре года», – заявил Доннарумма.

Прошедшим летом 18-летний голкипер устроил забастовку, не желая продлевать контракт с «Миланом» на условиях клуба. В его услугах были заинтересованы «Реал» и «Ювентус». Сумма отступных в контракте футболиста с «Миланом» составляет 70 миллионов евро.