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    Доннарума: «Переход в «Интер»? Этого никогда не случится!»

    Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма рассказал о причинах, по которым он все же продлил контракт с клубом прошедшим летом.

    «Я остался, потому что «Милан» – это мой дом. По этой причине я решил, что нужно остаться здесь.

    Переход в «Интер»? Этого никогда не случится! Что касается разговоров про «Ювентус», у меня контракт с «Миланом», который действует еще четыре года», – заявил Доннарумма.

    Прошедшим летом 18-летний голкипер устроил забастовку, не желая продлевать контракт с «Миланом» на условиях клуба. В его услугах были заинтересованы «Реал» и «Ювентус». Сумма отступных в контракте футболиста с «Миланом» составляет 70 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    22.09.2017 10:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +153

      Стэнли 23 сентября 2017, 18:22

      Никогда не говори - "Никогда"!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 22 сентября 2017, 13:38

      Ой, мля, вот этот перейдёт хоть в Антарктиду, если его опять долларами поманят.
      К тому же Милан (город) - это да, дом, ехать никуда не надо...
      К тому же "не ты первый-не ты последний"... (Златан, Креспо, Зеедорф, Хельвег, Уэст и т.д.)

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 22 сентября 2017, 12:28

      никогда ни стоит зарекаться

      0
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    • ...
      Рейтинг: +158

      Эхнатон 22 сентября 2017, 11:17

      "Переход в Интер? Только вместе с братом!"

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