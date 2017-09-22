Бош: «Ярмоленко пока не может играть полный матч»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош рассказал о причинах замены нападающего Андрея Ярмоленко по ходу матча пятого тура немецкой Бундеслиги с «Гамбургом», в котором он появился на поле в стартовом составе, отыграв 67 минут.

«Пока у Ярмоленко есть некоторые проблемы, которые не позволяют ему играть все 90 минут. Но мы все видим, что он очень хороший игрок, который принимает участие практически в каждой голевой атаке нашей команды», – сказал Бош.

Матч пятого тура немецкой Бундеслиги «Гамбург» – «Боруссия» закончился со счетом 0:3. В текущем сезоне Ярмоленко принял участие в трех матчах.