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    Бош: «Ярмоленко пока не может играть полный матч»

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош рассказал о причинах замены нападающего Андрея Ярмоленко по ходу матча пятого тура немецкой Бундеслиги с «Гамбургом», в котором он появился на поле в стартовом составе, отыграв 67 минут.

    «Пока у Ярмоленко есть некоторые проблемы, которые не позволяют ему играть все 90 минут. Но мы все видим, что он очень хороший игрок, который принимает участие практически в каждой голевой атаке нашей команды», – сказал Бош.

    Матч пятого тура немецкой Бундеслиги «Гамбург» – «Боруссия» закончился со счетом 0:3. В текущем сезоне Ярмоленко принял участие в трех матчах.

    Источник: Bild

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    22.09.2017 10:17
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