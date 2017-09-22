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    Тренер «Бетиса» не обижен на Зидана за его поведение

    Главный тренер «Бетиса» Энрике Сетьен не стал обращать внимания на то, что его коллега из «Реала» Зинедин Зидан не поздравил с победой.

    «Зидан был очень расстроен результатом. У него даже не нашлось времени пожать мне руку. В тот момент ему точно было не до шуток, и я отлично понимаю его.

    Но я не стал бы все так драматизировать. У «Барселоны» тоже могут случиться осечки», – заявил Сетьен.

    В матче пятого тура испанской Примеры «Реал» уступил дома «Бетису» со счетом 0:1. Мадридцы располагаются на восьмой строчке турнирной таблицы с восемью очками. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет семь балов.

    Источник: Marca

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    22.09.2017 08:53
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