Тренер «Бетиса» не обижен на Зидана за его поведение

Главный тренер «Бетиса» Энрике Сетьен не стал обращать внимания на то, что его коллега из «Реала» Зинедин Зидан не поздравил с победой.

«Зидан был очень расстроен результатом. У него даже не нашлось времени пожать мне руку. В тот момент ему точно было не до шуток, и я отлично понимаю его.

Но я не стал бы все так драматизировать. У «Барселоны» тоже могут случиться осечки», – заявил Сетьен.

В матче пятого тура испанской Примеры «Реал» уступил дома «Бетису» со счетом 0:1. Мадридцы располагаются на восьмой строчке турнирной таблицы с восемью очками. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет семь балов.