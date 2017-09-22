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    Метцельдер понимает психологические проблемы Хеведеса

    Бывший футболист сборной Германии Кристоф Метцельдер поддержал защитника «Ювентуса» Бенедикта Хеведеса. По его словам, тот находится в сложном психологическом состоянии.

    «Хеведес мой друг. Поэтому я могу быть не вполне объективен. Но я вижу, что он подавлен психологически, и по понятным причинам», – приводит слова Метцельдера Sport1.de.

    Напомним, что Хеведес на днях получил мышечную травму на тренировке туринской команды. Он сообщил о дискомфорте в области сгибательных мышц левого бедра. Немец перешел в «Ювентус» прошедшим летом на правах аренды из «Шальке», однако не провел за туринцев еще ни одного матча.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.09.2017 08:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 22 сентября 2017, 10:03

      Мышечная травма и уже чуть ли не депрессия ? Он точно немец ? Что за нюни ? Защита как решето, соберись, восстановись и помогай команде.

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