Метцельдер понимает психологические проблемы Хеведеса

Бывший футболист сборной Германии Кристоф Метцельдер поддержал защитника «Ювентуса» Бенедикта Хеведеса. По его словам, тот находится в сложном психологическом состоянии.

«Хеведес мой друг. Поэтому я могу быть не вполне объективен. Но я вижу, что он подавлен психологически, и по понятным причинам», – приводит слова Метцельдера Sport1.de.

Напомним, что Хеведес на днях получил мышечную травму на тренировке туринской команды. Он сообщил о дискомфорте в области сгибательных мышц левого бедра. Немец перешел в «Ювентус» прошедшим летом на правах аренды из «Шальке», однако не провел за туринцев еще ни одного матча.