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    Рахимич ждет трудности для ЦСКА в матче с «Динамо»

    Экс-игрок ЦСКА Элвер Рахимич ждет традиционно тяжелый матч для армейцев в противостоянии с «Динамо». По его словам, на стороне армейского клуба то, что бело-голубые только вернулись в Премьер-лигу.

    «ЦСКА всегда было тяжело играть с «Динамо», им постоянно чего-то не хватало. Но сейчас, когда бело-голубые только вернулись в Премьер-лигу, я думаю, подопечным Виктора Гончаренко будет попроще.

    Понятно, что у армейцев плотный график и скоро им предстоит играть с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов, но вряд ли они будут беречь силы во встрече с «Динамо». Все-таки чемпионат России – не менее важный турнир.

    Потери, безусловно, ослабят оба коллектива. И Панченко, и Головин играют важнейшие роли в своих клубах и, конечно, являются настоящими лидерами. Однако, уверен, что и ЦСКА, и «Динамо» сумеют заменить отсутствующих футболистов. В составах обеих команд есть игроки, способные сыграть на позициях Панченко и Головина», – считает Рахимич.

    Матч 11-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» – ЦСКА состоится в субботу, 23 сентября, в 16:30 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    22.09.2017 07:41
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 22 сентября 2017, 13:04

      ждем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      orstho-68 22 сентября 2017, 09:59

      знатная будет заруба

      2
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