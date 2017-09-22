Рахимич ждет трудности для ЦСКА в матче с «Динамо»

Экс-игрок ЦСКА Элвер Рахимич ждет традиционно тяжелый матч для армейцев в противостоянии с «Динамо». По его словам, на стороне армейского клуба то, что бело-голубые только вернулись в Премьер-лигу.

«ЦСКА всегда было тяжело играть с «Динамо», им постоянно чего-то не хватало. Но сейчас, когда бело-голубые только вернулись в Премьер-лигу, я думаю, подопечным Виктора Гончаренко будет попроще.

Понятно, что у армейцев плотный график и скоро им предстоит играть с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов, но вряд ли они будут беречь силы во встрече с «Динамо». Все-таки чемпионат России – не менее важный турнир.

Потери, безусловно, ослабят оба коллектива. И Панченко, и Головин играют важнейшие роли в своих клубах и, конечно, являются настоящими лидерами. Однако, уверен, что и ЦСКА, и «Динамо» сумеют заменить отсутствующих футболистов. В составах обеих команд есть игроки, способные сыграть на позициях Панченко и Головина», – считает Рахимич.

Матч 11-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» – ЦСКА состоится в субботу, 23 сентября, в 16:30 по московскому времени.