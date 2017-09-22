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    «Ювентус» перенес трансфер Фабиньо на следующее лето

    Защитник «Монако» Фабиньо продолжает оставаться в трансферном списке «Ювентуса», который пытался заполучить футболиста минувшим летом. Еще одна попытка в покупке 23-летнего футболиста будет предпринята туринцами по окончании сезона.

    Проблема заключается в том, что французы хотят выручить за своего игрока не менее 60 миллионов евро, что в Турине считают завышенной цифрой.

    Стоит отметить, что в услугах бразильца ранее проявлял заинтересованность «ПСЖ», а также «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Calciomercato

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    22.09.2017 07:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 22 сентября 2017, 10:07

      Чертов Неймар.... Сломал, и без того шаткую, адекватность цен на трансферном рынке...

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