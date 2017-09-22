«Ювентус» перенес трансфер Фабиньо на следующее лето

Защитник «Монако» Фабиньо продолжает оставаться в трансферном списке «Ювентуса», который пытался заполучить футболиста минувшим летом. Еще одна попытка в покупке 23-летнего футболиста будет предпринята туринцами по окончании сезона.

Проблема заключается в том, что французы хотят выручить за своего игрока не менее 60 миллионов евро, что в Турине считают завышенной цифрой.

Стоит отметить, что в услугах бразильца ранее проявлял заинтересованность «ПСЖ», а также «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед».