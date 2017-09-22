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    Слуцкий мог возглавить «Зенит» зимой

    Глава компании ProSportsManagement Герман Ткаченко заявил, что до назначения Леонида Слуцкого главным тренером «Халла», тот мог оказаться в «Зените», но в Санкт-Петербурге отказались от услуг бывшего тренера ЦСКА.

    – Его деятельность можно разделить на две части, но в какой-то точке они совпадут. У него очень хорошо с пиаром – вызывает интерес, к нему хорошо относятся как болельщики, так и медиа. Слуцкий яркий, открытый, нравится футболистам. Видно, что сегодня у него хороший микроклимат в команде. Но это все прекратится или ухудшится от отсутствия результатов. Тогда останется только футбол.

    – Что вы знаете о новых владельцах «Халла»?

    – Ничего особенного, кроме того, что знают все. Они приняли решение назначить Слуцкого – и все знают, что они сумасшедшие. Ой! Наверное, наоборот: все знают, что они сумасшедшие, и приняли решение взять Слуцкого. Тоже, кажется, не то. Главное, что это вроде не взаимосвязано… Поэтому он пока не должен на них обижаться. Люди помогли ему сделать главный шаг в его нынешней жизни.

    – Им из Лондона советовали?

    – Нет. Наоборот. Мне кажется, еще и отговаривали. Леонид нырнул в такую ситуацию – уж больно он этого хотел. Понятно было, что и игроки продавались бы и что будет очень сложно. Но мы все должны надеяться, что у него получится. Ведь по его успехам в том числе будут судить об уровне всего российского футбола.

    – Почему в РФПЛ к нему практически не было предметного интереса?

    – Не знаю. Мы уговаривали «Зенит» назначить Слуцкого зимой – могли бы спасти чемпионат. На, так сказать, «АнтиЛуческу». У Леонида – суперотношения с российскими игроками питерцев. На воодушевлении могли бы вырулить и догнать «Спартак».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.09.2017 06:43
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 24 сентября 2017, 11:36

      и эти люди крутятся около футбола - вот и уровень такой

      1
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      Рейтинг: -13

      Popularov 23 сентября 2017, 05:11

      ГЕРМАН ТКАЧЕНКО: "УГОВАРИВАЛИ "ЗЕНИТ" ... МОГЛИ БЫ СПАСТИ ЧЕМПИОНАТ"???
      НЕТ! Герман! Вы бы Слуцким Зенит не спасли бы!
      А потом Слуцкий для Зенита НЕ ГОДИТСЯ!!!
      Герман! Все ваши разговоры - если бы, да кабы, НЕ КАТЯТ и в пользу БЕДНЫХ!
      А реальность совсем другая!
      1. - Ранее бывший, а сейчас вновь назначенный, спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания выразил мнение, что «Спартак» в прошедшем сезоне 2016/17 чемпионата России применял административный ресурс.
      2. - Ранее главный тренер Зенита Мирча Луческу заявил, что президент РФС Виталий Мутко дал знак против петербургской команды.
      3. - Ринат Билялетдинов: - "Судейство - главный позор сезона".
      Было много судейских решений, которые повлияли на исход игр."
      4. - Вот выдержка из интервью экс-президента «Спартака» Андрея Червиченко, вышедшее 4-го марта.
      У него спросили мнение по поводу трансферов «Спартака».
      Он сказал, что лучший трансфер «Спартака» — это президент Мутко, который с самого начала чемпионата сезона 2016/17 защищал «Спартак».
      Андрей Червиченко, за всю свою футбольную карьеру, не видел, чтобы президент федерации России по футболу так РЬЯНО и НАХРАПИСТО защищал одну команду, в УЩЕРБ всем остальным, в том числе, в ущерб Зениту и ЦСКА, Ростову и Краснодару, Локомотиву и Тереку!
      Результат на лицо Федуна и Луческу!
      Федун и Мутко сияют и СКАЛЯТ зубы, а Миллер и Луческу в печали и им не до смеха.
      Футбольный сезон 2016/17 был и стал самым СКАНДАЛЬНЫМ!
      Такого скандального футбольного сезона никогда у нас ещё НЕ БЫЛО, ни при СССР, ни при России.
      Мирча Луческеу ПОПАЛ под горячую скандальную судейскую руку Федуна!
      Вот где корень всех бед для Зенита КРАСОВАЛСЯ!
      Ноль трофеич из кожи лез вон, чтобы УКРЕПИТЬ судейскую позицию в Спартаке!
      Зенит думал, что всё пойдёт, как по газовому МАСЛУ, но просчитался!
      На то и Федун в нашем чемпионате, чтобы Миллер не дремал!
      Стоило только Миллеру слегка ВЗДРЕМНУТЬ, как Федун быстро навел в судействе порядок и выстроил арбитров в очередь в спартаковскую КАССУ!
      Такие бешеные деньги нашим арбитрам НЕ СНИЛИСЬ даже в самом КОШМАРНОМ сне!!!
      Впервые за 16 лет Спартак, всеми судейскими НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место!
      Именно благодаря скандальному судейству имени Будогосского и Федуна, Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит, ЦСКА, Краснодар и Ростов криминально ВЫКЛЮЧИЛИ из реальной борьбы за золото!
      Вся заслуга Спартака - это НЕ ЧЕСТНАЯ работа Федуна с арбитрами!!!
      Пока не наведут порядок в судействе, не видать Зениту первого места и Лиги чемпионов как своих двух газпромовских УШЕЙ!!!
      Федун уже навёл ПОЛНЫЙ судейский "порядок" в нашем чемпионате и вот вам СКАНДАЛЬНЫЙ результат.
      Спартак в Лиге чемпионов, а Зенит ПОЛЕТЕЛ МИМО и без золота!!!
      Федун ДОВОЛЕН и СКАЛИТ зубы, а Зениту и Миллеру не до смеха!!!

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 сентября 2017, 00:40

      Монегаск, брат, ты прав! В ЦСКА все держится на Гинере, он сильный управленец и Леня пыжился только когда тот был рядом. А стоило оторваться на шаг и тигры его уже дожирают. ПО сборной уже было все понятно. Рядом с Леней д б сильный человек, а так мальчишки его не слушаются. Вот сейчас английские мальчишки тоже не слушаются...

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      Рейтинг: +517

      kazak1975 22 сентября 2017, 23:12

      Картавые из газпрома хотели,видать, своего загреть за счёт клуба.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 сентября 2017, 13:03

      и всё это мечты мечты мечты он скоро и там будет /Анти Слуский/

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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 22 сентября 2017, 12:11

      и слава богу что не возглавил

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      Рейтинг: +141

      √монегаск√ 22 сентября 2017, 10:25

      Пушка всё это! Слуцкий верная Гинеровская собачонка!! После того как он всрётся с Халлом,он и Гинеру перестанет быть нужным..

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      Рейтинг: +11240

      alp 22 сентября 2017, 10:07

      скорее всего, не "мог" а "предлагал" свои услуги Зениту, но Зениту с удивлением отказал российскому специалисту

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      Рейтинг: +929

      ДСА 22 сентября 2017, 09:19

      Слуцкий в Зените - это что-то невероятное.

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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 22 сентября 2017, 09:18

      Ух отлегло.

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