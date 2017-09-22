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    «Байер» представил Аларио, на которого претендовал «Зенит»

    «Байер» завершил трансфер 24-летнего нападающего Лукаса Аларио из «Ривер Плейта». Футболист будем выступать под 13-м номером.

    Официально сделка состоялась 31-го августа, ее стоимость составила 24 миллиона евро. На протяжении трех недель «Ривер Плейт» и федерация футбола Аргентины не подтверждали факта перехода. Позже леверкузенский клуб обратился в ФИФА. Вскоре процедура трансфера подошла к завершению.

    Аларио выступал за «Ривер Плейт» на протяжении двух сезонов. В сезоне-2016/17 он забил 13 голов и отдал пять результативных передач в 33-х матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.

    В августе «Бомбардир» писал об интересе к форварду со стороны «Зенита».

    Источник: ФК «Байер»

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    22.09.2017 00:42
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