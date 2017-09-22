«Байер» представил Аларио, на которого претендовал «Зенит»

«Байер» завершил трансфер 24-летнего нападающего Лукаса Аларио из «Ривер Плейта». Футболист будем выступать под 13-м номером.

Официально сделка состоялась 31-го августа, ее стоимость составила 24 миллиона евро. На протяжении трех недель «Ривер Плейт» и федерация футбола Аргентины не подтверждали факта перехода. Позже леверкузенский клуб обратился в ФИФА. Вскоре процедура трансфера подошла к завершению.

Аларио выступал за «Ривер Плейт» на протяжении двух сезонов. В сезоне-2016/17 он забил 13 голов и отдал пять результативных передач в 33-х матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.

В августе «Бомбардир» писал об интересе к форварду со стороны «Зенита».