Семин: «В матче с «Крыльями Советов» мы, наверное, не должны были проиграть»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин дал комментарий после вылета из розыгрыша Кубка России. В матче 1/16 финала московский клуб уступил «Крыльям Советов» со счетом 2:3.

«Матч для болельщиков был очень интересный. Мы наделали много ошибок, сами их исправляли. Казалось, должны из этой сложной ситуации выбраться, но не удалось. К футболистам предъявить какие-то претензии, думаю, мы не имеем права. Единственное, ошибаться так нельзя. А по работе и самоотдаче это была интересная игра.

Какой смысл говорить о том, по игре ли счет? «Крылья» выиграли, и мы их поздравляем. Всегда расстраиваешься, когда проигрываешь, а сейчас тем более, поскольку столько труда вложили, играли 120 минут, через два дня новый матч, и не получилось добиться результата. Это, наверное, самое обидное.

Самара играет хорошо, и мы помним, как она проводила матч со «Спартаком». Они на данный момент настоящие лидеры (делят первую строчку в ФНЛ с «Енисеем» – прим. «Бомбардира»). Сегодня мы, наверное, не должны были проиграть, но проиграли.

Уровень накала был очень большой. Уже неоднократно говорим о работе арбитров, и, наверное, сегодня судья не всегда принимал правильные решения. В частности, на 90-й минуте Рыбуса борцовским захватом свалили в штрафной. Ну какие еще могут быть одиннадцатиметровые? Какие?», — сказал Семин на пресс-конференции.

Напомним, железнодорожники являются действующими победителями Кубка.