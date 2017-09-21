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    Семин: «В матче с «Крыльями Советов» мы, наверное, не должны были проиграть»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин дал комментарий после вылета из розыгрыша Кубка России. В матче 1/16 финала московский клуб уступил «Крыльям Советов» со счетом 2:3.

    «Матч для болельщиков был очень интересный. Мы наделали много ошибок, сами их исправляли. Казалось, должны из этой сложной ситуации выбраться, но не удалось. К футболистам предъявить какие-то претензии, думаю, мы не имеем права. Единственное, ошибаться так нельзя. А по работе и самоотдаче это была интересная игра.

    Какой смысл говорить о том, по игре ли счет? «Крылья» выиграли, и мы их поздравляем. Всегда расстраиваешься, когда проигрываешь, а сейчас тем более, поскольку столько труда вложили, играли 120 минут, через два дня новый матч, и не получилось добиться результата. Это, наверное, самое обидное.

    Самара играет хорошо, и мы помним, как она проводила матч со «Спартаком». Они на данный момент настоящие лидеры (делят первую строчку в ФНЛ с «Енисеем» – прим. «Бомбардира»). Сегодня мы, наверное, не должны были проиграть, но проиграли.

    Уровень накала был очень большой. Уже неоднократно говорим о работе арбитров, и, наверное, сегодня судья не всегда принимал правильные решения. В частности, на 90-й минуте Рыбуса борцовским захватом свалили в штрафной. Ну какие еще могут быть одиннадцатиметровые? Какие?», — сказал Семин на пресс-конференции.

    Напомним, железнодорожники являются действующими победителями Кубка.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2017 21:46
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 22 сентября 2017, 02:04

      посещят мысль что надо было Дзюбу брать а не эдера (хоть я раньше и думал наоборот)

      -1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 22 сентября 2017, 02:03

      обидно конечно столько запороли после 2 гола на последних секундах была мысль что локо перевернет матч но увы

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      Рейтинг: -45

      Андрей3088 21 сентября 2017, 23:55

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      Ротенберг - сегодня хорошо играл!!! Респект ему

      -4
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Андрей3088 22 сентября 2017, 11:33

      это сарказм?)

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      Рейтинг: -45

      Андрей3088 > Diesel133 22 сентября 2017, 13:08

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      Нет))) Правда, вчера мне понравилась его игра. Хотя я раньше сам думал, что он безнадёжен

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Андрей3088 22 сентября 2017, 19:09

      ну не знаю. Лично я заметил его присутствие на поле только тогда, когда его на Рыбуса поменяли...

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 сентября 2017, 23:01

      Что-то у тебя ЮрШпалыч одни поражения пошли. В ЛЕ хоть не задуй!

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      Рейтинг: +240

      _LM_ 21 сентября 2017, 22:55

      Если после этих поражений не последует серия побед, я буду негодовать и бунтовать...Юр Палыч возьмитесь уже за дело!

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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 21 сентября 2017, 22:31

      юр.палыч, а может пора уже на завалинку...?

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      Рейтинг: +180

      Doktor Dik 21 сентября 2017, 22:25

      наверное, никто из премьер лиги не должны, но большинство проиграли

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      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro 21 сентября 2017, 22:23

      Надо просто сделать кубок фнл и победителя в лигу европы отправлять

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 21 сентября 2017, 22:17

      В равной игре проиграли.

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      Рейтинг: +275

      Marat...za...CSKA 21 сентября 2017, 22:02

      Уже тошно читать когда тренеры говорят судья должен был ставить на пенальти, а вы что должны？Крылья с победой!

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Marat...za...CSKA 21 сентября 2017, 22:10

      Прежде всего, ведь, команда неоднократно ошибалась... Зачем в арбитре искать причину поражения?!...

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      Рейтинг: +275

      Marat...za...CSKA > insider_retro 21 сентября 2017, 22:11

      Абсолютно с тобой согласен!

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      Рейтинг: +275

      Marat...za...CSKA > insider_retro 21 сентября 2017, 22:20

      Это с европы к нам пришло, у них вечно как не то так кто то виноват,особенно удивляет когда на поле и погоду жалуются. И у нас тоже стало модно, виноваты все но не мы.

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