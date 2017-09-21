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    Марсело: «Реал» постарается исправить ситуацию»

    Защитник «Реала» Марсело остался недоволен результатом поединка 5-го тура чемпионата Испании с «Бетисом». Напомним, что мадридская команда потерпела в этой встрече поражение со счетом 0:1 и не сумела продлить голевую серию до 74 матчей.

    «Это тяжелое время, поскольку теперь нам приходится искать оправдания.

    «Реал» сделал все возможное для того, чтобы забить и выиграть. Мы играли лучше соперника, но сейчас имеет значение только результат. Постараемся исправить ситуацию», – заявил Марсело.

    На данный момент «Реал» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующей «Барселоны» на семь очков.

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    Источник: AS

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    21.09.2017 15:20
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