Марсело: «Реал» постарается исправить ситуацию»

Защитник «Реала» Марсело остался недоволен результатом поединка 5-го тура чемпионата Испании с «Бетисом». Напомним, что мадридская команда потерпела в этой встрече поражение со счетом 0:1 и не сумела продлить голевую серию до 74 матчей.

«Это тяжелое время, поскольку теперь нам приходится искать оправдания.

«Реал» сделал все возможное для того, чтобы забить и выиграть. Мы играли лучше соперника, но сейчас имеет значение только результат. Постараемся исправить ситуацию», – заявил Марсело.

На данный момент «Реал» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующей «Барселоны» на семь очков.

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