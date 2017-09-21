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    Орлов: «Динамо» полезет вперед в матче с «Зенитом»

    Футбольный комментатор и фанат «Зенита» Геннадий Орлов считает, что вряд ли матч 1/16 финала Кубка России с петербургским «Динамо» получится дружеским. По его мнению, бело-голубые будут стремиться к победе в этой встрече любой ценой.

    «Дружеским матч не получился. Динамовцы будут стремиться проявить себя. Так происходит всегда, когда играют команды из разных лиг. Конечно, они полезут вперед, чтобы показать, на что способны. И, кстати, могут наказать «Зенит» за любое пижонство.

    «Динамо» идет на третьем месте в ФНЛ. Практика показывает, что команды, переходящие из первой лиги в высшую – такие как «Тосно», «Арсенал» или «СКА-Хабаровск», – всегда сражаются до конца. Думаю, «Динамо» окажется крепким орешком и даст бой.

    В 2010 году на поле было полное превосходство «Зенита». Трудно предсказать, как будет сейчас», – сказал Орлов.

    Матч 1/16 финала Кубка России «Динамо» Спб – «Зенит» состоится в четверг, 21 сентября, в 20:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.09.2017 09:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 21 сентября 2017, 16:29

      состав какой играть будет? всем надо за место в составе себя проявлять

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 сентября 2017, 12:24

      Пусть лезут. Зенит любит, когда соперники вперед лезут. Сегодня даже Дзюба забьет парочку.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6309

      порт 21 сентября 2017, 11:40

      Если полезут,то и огребут по полной.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +361

      Динияр Билялетдинов 21 сентября 2017, 10:02

      Если недооценят есть шанс у динамо

      1
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