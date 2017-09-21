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    Аллегри заговорил о седьмом скудетто подряд

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после победного матча с «Фиорентиной» заявил, что его команда должна стремиться к выигрышу седьмого скудетто подряд.

    «Это была важная для нас победа. Мы сыграли на ноль. Без проблем, конечно, не обошлось. В первом тайме нам не хватало смелости, мы не готовы были идти на риск. Но в итоге добились положительного результата, все наши игроки заслуживают похвалы.

    Чемпионская гонка с «Наполи»? Есть и другие претенденты, 4–5 команд. Мы должны идти от матча к матчу и постараться выиграть седьмое скудетто подряд», – сказал Аллегри.

    Матч пятого тура итальянской Серии А «Ювентус» – «Фиорентина» закончился со счетом 1:0.

    Источник: Football Italia

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    21.09.2017 07:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 21 сентября 2017, 11:18

      ЮВЕ и в этом году фаворит

      0
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    • ...
      Рейтинг: +136

      Avatar 2 21 сентября 2017, 10:22

      не рано ли ?

      0
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