Аллегри заговорил о седьмом скудетто подряд

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после победного матча с «Фиорентиной» заявил, что его команда должна стремиться к выигрышу седьмого скудетто подряд.

«Это была важная для нас победа. Мы сыграли на ноль. Без проблем, конечно, не обошлось. В первом тайме нам не хватало смелости, мы не готовы были идти на риск. Но в итоге добились положительного результата, все наши игроки заслуживают похвалы.

Чемпионская гонка с «Наполи»? Есть и другие претенденты, 4–5 команд. Мы должны идти от матча к матчу и постараться выиграть седьмое скудетто подряд», – сказал Аллегри.

Матч пятого тура итальянской Серии А «Ювентус» – «Фиорентина» закончился со счетом 1:0.