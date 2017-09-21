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    Марсело выбыл минимум на две недели

    Защитник «Реала» Марсело получил травму в матче пятого тура испанской Примеры с «Бетисом». Футболист не смог доиграть эту встречу до конца – из-за мышечного повреждения задней поверхности бедра бразилец на 72-й минуте был заменен на Лукаса Васкеса.

    Степень серьезности травмы должна будет выясниться на углубленном медобследовании, которое пройдет в четверг. По предварительным данным бразилец выбыл на срок до двух недель.

    Игра пятого тура испанской Примеры «Реал» – «Бетис» закончилась со счетом 0:1.

    Источник: Marca

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    21.09.2017 06:56
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