Бубнов: «В игре с «Кубанью» «Спартак» был единым коллективом и выглядел очень профессионально»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал оценку матчу 1/16 финала Кубка России между краснодарской «Кубанью» и московским «Спартаком» (0:2). По мнению экс-спартаковца, красно-белые выглядели очень профессионально.

«Массимо Каррера выпустил сильнейших (с учетом травм), поле было должного уровня. Основной состав «Спартака» вышел и легко обыграл в гостях команду первого дивизиона, сделал это с запасом, в хорошем темпе и очень профессионально с точки зрения отношения лидеров. «Спартак» выглядел в Краснодаре единым коллективом.

Справедливости ради, хочу сказать, что пересматривал с утра матч «Тосно» – «Спартак», так вот там красно-белые тоже играли весьма неплохо, но все их усилия перечеркнул непредсказуемый человеческий фактор. Одна чудовищная ошибка Марко Петковича, из которой в информационном поле разразилась целая буря. Но, по большому счету, в Тосно все должно было закончиться так же, как в Краснодаре.

Ситуация вокруг «Спартака» развивается таким образом, что команде нужно демонстрировать свой максимум в каждом матче. Такой роскоши как ЦСКА – выставить ротированный состав – Каррера не мог себе позволить. Учитывая, что в чемпионате шансы красно-белых на защиту титула уже минимальны, выигрыш Кубка России может стать своего рода компенсацией», – считает Бубнов.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию матча на Кубани.