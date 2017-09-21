Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бубнов: «В игре с «Кубанью» «Спартак» был единым коллективом и выглядел очень профессионально»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал оценку матчу 1/16 финала Кубка России между краснодарской «Кубанью» и московским «Спартаком» (0:2). По мнению экс-спартаковца, красно-белые выглядели очень профессионально.

    «Массимо Каррера выпустил сильнейших (с учетом травм), поле было должного уровня. Основной состав «Спартака» вышел и легко обыграл в гостях команду первого дивизиона, сделал это с запасом, в хорошем темпе и очень профессионально с точки зрения отношения лидеров. «Спартак» выглядел в Краснодаре единым коллективом.

    Справедливости ради, хочу сказать, что пересматривал с утра матч «Тосно» – «Спартак», так вот там красно-белые тоже играли весьма неплохо, но все их усилия перечеркнул непредсказуемый человеческий фактор. Одна чудовищная ошибка Марко Петковича, из которой в информационном поле разразилась целая буря. Но, по большому счету, в Тосно все должно было закончиться так же, как в Краснодаре.

    Ситуация вокруг «Спартака» развивается таким образом, что команде нужно демонстрировать свой максимум в каждом матче. Такой роскоши как ЦСКА – выставить ротированный состав – Каррера не мог себе позволить. Учитывая, что в чемпионате шансы красно-белых на защиту титула уже минимальны, выигрыш Кубка России может стать своего рода компенсацией», – считает Бубнов.

    «Бомбардир» вел текстовую трансляцию матча на Кубани.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.09.2017 00:11
    Рекомендуем
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +49

      rahataim 21 сентября 2017, 18:39

      дада

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -22

      Cobold 21 сентября 2017, 13:02

      Что-то с Бубеном не то. Видать херово, когда уже не приглашают на ТВ и Радио попиздеть про ТТД? Решил жопу полизать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -13

      Popularov 21 сентября 2017, 11:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      За процентное владение мячом и попадание в штанги, очки не начисляют.
      Преимущество Спартака ещё ни о чём не говорит.
      Это уже доказали СКА-Хабаровск, Марибор и Тосно!
      71-я минута 100% пенальти в ворота Спартака!
      Игрок клуба Кубань Алейник входит в штрафную Спартака и готов был выскочить, один на один, на ворота Селихова, но его сбивают и лишают возможности забить гол в ворота Спартака.
      Турбин не ставит 100% пеналь в ворота Спартака!
      Вот вам очередной скандал и судейство в пользу Спартака!
      Забей Кубань с игры или с пенальти, то никто бы не гарантировал победу Спартака в этом матче!
      Грубейшая ошибка арбитра Турбина в пользу Спартака, повлиявшая на дальнейший ход матча!
      Играть оставалось 20-ть минут плюс компенсированное и за это время у команды Кубань было время свести матч к ничьей в основное время, и далее, в серии пенальти, может даже победить!
      Вспомните как Спартак ПРОВАЛИВАЛ концовки матчей и вам станет понятна ЦЕНА вопроса ошибки Турбина!
      Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство.
      Перед этим матчем я писал, если арбитры не закосячат, в очередной раз, в пользу Спартака, то будет НИЧЬЯ, в основное время, или Спартак ПРОИГРАЕТ!
      Спартаковцы РАЗУЧИЛИСЬ честно побеждать, только и надеются на СКАНДАЛЬНУЮ помощь арбитров!
      - "Спартак" в этом, как и в предыдущем сезоне 2016/17, делает ставку на НЕОБЪЕКТИВНОЕ судейство, на скандальное судейство в свою пользу.
      Угадайте с первого раза, какое будет судейство в матче Кубань - Спартак!
      Угадать не сложно, а очень ПРОСТО и вы не ошибётесь!
      Игра Спартака с Тосно вам тому ПОДТВЕРЖДЕНИЕ вопиющего судейского БЕЗОБРАЗИЯ боковых и Сельдякова!
      Они, за свои скандалы в пользу Спартака, получили ДВОЙКУ!!!
      А кто Тосно вернёт 2 очка, которые у них СКАНДАЛЬНО отобрали боковые и Сельдяков???
      Перед стартом чемпионата сезона 2017/18, я ПРЕДУПРЕЖДАЛ!
      Ждите НОВЫХ СУДЕЙСКИХ СКАНДАЛОВ в новом футбольном сезоне 2017/18!
      Будогосский и чиновники РФС вам их обеспечат по полной скандальной работе наших арбитров!
      Потому что безнаказанность арбитров порождает вседозволенность, а вседозволенность и безнаказанность порождают "ошибки", согласно цены вопроса.
      Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО судейства имени Будогосского, в пользу некоторых команд!!!

      -6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +313

      38 попугаев > Popularov 21 сентября 2017, 11:53

      Вы явно что то употребляете!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc > Popularov 21 сентября 2017, 12:07

      Боже мой, ты больной что ли? откуда ты это берешь? )))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > Popularov 21 сентября 2017, 12:21

      - Сельдяков, между прочим, сам признался , что ошибочно защитал гол Тосно, забитый Спартаку из оффсайда!!!, так что я - тоже за видеоповторы!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +713

      Kotofey75 > Evgeni1952 21 сентября 2017, 14:41

      Да не.. Это просто мудак)) Надергает фраз из инета и вперед

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak > Popularov 21 сентября 2017, 17:08

      А нельзя как-то сайту ограничивать количество напечатанных слов.
      Для таких ослов.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +107

      Matu > Popularov 21 сентября 2017, 17:46

      На трезвую голову такое сложно придумать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 21 сентября 2017, 10:23

      Странно, странно.Все ждали , очередной заплыв в никуда. Увы доброжелатели. Разочарование.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 21 сентября 2017, 10:03

      ЧТД

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 21 сентября 2017, 09:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну а что? В чемпе, почетное 8 место...В Л.Ч игра на равных с грозным Марибором, победа в Кубке над непобедимой Кубанью...Сезон удался...

      -12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > Чикомас 21 сентября 2017, 09:48

      А что, все эти три турнира завершены?

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 21 сентября 2017, 09:35

      Кубок лишним не будет.

      14
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 21 сентября 2017, 09:22

      Не порадовал Спартак своих врагов.

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 21 сентября 2017, 08:38

      Выиграл Спартак или не выиграл, от ветки вонь на весь белый свет.

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 21 сентября 2017, 08:01

      Ну ты отчебучил)))
      Играли основным составом с командой фнл. которая находится в зоне вылета)))



      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11