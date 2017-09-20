Гончаренко: «Не жалею, что не повез основу в Курск. Приходится чем-то жертвовать»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 1/16 финала Кубка России против курского «Авангарда» (0:1). По словам белоруса, его команда не хотела играть дополнительное время.

«Кубковые матчи нужны, чтобы собирать полные стадионы, как сегодня в Курске. Даже старожилам тяжело вспомнить, когда он так заполнялся. По материалам, которые мы видели, понятно, что ходит мало зрителей. Понимали, что желание хозяев будет огромным, что они будут сверхмотивированны. Мы приехали, чтобы пройти дальше. Мало сделали для того, чтобы выиграть, но потратили много сил.

Но мы собрали полный стадион и дали игровую практику тем, кто мало играет. Молодые футболисты попробовали взрослый. Не хотелось играть дополнительное время, но это кубковый матч.

Я не выгляжу слишком огорченным? А как я должен выглядеть? Тренеру тяжело всегда отличать победу от поражения. Если выиграл, многие вещи не замечаются, а поражения отрезвляют. Я не жалею, что не взял основных игроков.

Дело не во второстепенности турнира, а в том, что очень сильно уплотнился календарь РФПЛ из-за чемпионата мира. У команд же есть 22-23 футболиста, их всех надо использовать. Плюс у нас есть первенство, Лига чемпионов, матчи сборных. Это очень большая нагрузка. Если бы у нас была неделя на подготовку, играл бы основной состав. Но в плотном графике приходится чем-то жертвовать», – сказал тренер.

Ближайший матч армейцы проведут 23 сентября против «Динамо» в рамках 11 тура РФПЛ.

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