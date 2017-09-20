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    Гончаренко: «Не жалею, что не повез основу в Курск. Приходится чем-то жертвовать»

    Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 1/16 финала Кубка России против курского «Авангарда» (0:1). По словам белоруса, его команда не хотела играть дополнительное время.

    «Кубковые матчи нужны, чтобы собирать полные стадионы, как сегодня в Курске. Даже старожилам тяжело вспомнить, когда он так заполнялся. По материалам, которые мы видели, понятно, что ходит мало зрителей. Понимали, что желание хозяев будет огромным, что они будут сверхмотивированны. Мы приехали, чтобы пройти дальше. Мало сделали для того, чтобы выиграть, но потратили много сил.

    Но мы собрали полный стадион и дали игровую практику тем, кто мало играет. Молодые футболисты попробовали взрослый. Не хотелось играть дополнительное время, но это кубковый матч.

    Я не выгляжу слишком огорченным? А как я должен выглядеть? Тренеру тяжело всегда отличать победу от поражения. Если выиграл, многие вещи не замечаются, а поражения отрезвляют. Я не жалею, что не взял основных игроков.

    Дело не во второстепенности турнира, а в том, что очень сильно уплотнился календарь РФПЛ из-за чемпионата мира. У команд же есть 22-23 футболиста, их всех надо использовать. Плюс у нас есть первенство, Лига чемпионов, матчи сборных. Это очень большая нагрузка. Если бы у нас была неделя на подготовку, играл бы основной состав. Но в плотном графике приходится чем-то жертвовать», – сказал тренер.

    Ближайший матч армейцы проведут 23 сентября против «Динамо» в рамках 11 тура РФПЛ.

    ЦСКА вылетел из Кубка и подарил праздник целому городу

    Источник: ПФК ЦСКА

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    20.09.2017 20:18
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +388

      R015RK 21 сентября 2017, 21:08

      За такие деньги эти игроки должны выкладываться хоть каждый день. Превратили кубок в черт знает что, силы они экономят. Позор полный

      0
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 21 сентября 2017, 07:55

      Нет оправдания профессионалам. Не с этим клубом...

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 21 сентября 2017, 02:16

      Жаль что в России уже много лет многие большие клубы забивают на национальный кубок....((((

      4
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 21 сентября 2017, 02:12

      "Очень сильно уплотнился календарь РФПЛ из-за чемпионата мира"....а представляете как тогда уплотнился календарь АПЛ)))

      3
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 21 сентября 2017, 00:02

      я просто в шоке, кубок это просмотр молодежи??? смотрите молодых в играх лиги, с командами из нижних строк таблиц!! а нагрузка, посмотри календарь АПЛ там на много тяжелее календарь, но мужики играют в ФУТБОЛ

      3
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 > все_будет_AUDI 21 сентября 2017, 08:16

      для молодых есть молодежный дивизион , или вторые клубы !а так получается кубок не для основных составов?

      0
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      Рейтинг: +186

      mnb 95 20 сентября 2017, 23:21

      Всё правильно сказал.

      1
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 20 сентября 2017, 22:41

      Отличное решение, просмотр молодёжи и т.д. Всё верно сделали армейцы!!!

      2
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      Рейтинг: +62

      nik33 20 сентября 2017, 22:15

      А ведь смотрите реально что произошло.Гончаренко дал шанс молодёжи(второму составу проявить себя в матче против команды Фнл.). И они усрались.И пусть теперь поноют что им не дают места в основе.

      8
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > nik33 20 сентября 2017, 22:23

      Прискорбно, но резонно...

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 20 сентября 2017, 21:52

      Полный стадион - это хорошо, но поражение от команды рангом ниже - это плохо... Есть, наверное, планы и стратегия, но плохо, что в жизни клуба появляются такие матчи, на которые заведомо выставляют полусостав... А потом находятся объяснения... Не хорошо...

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      Рейтинг: +779

      mgordeev 20 сентября 2017, 21:35

      Ну всего-то на 2,5 тыс. больше болельщиков, чем на Спартак-2. Молодцы, уделали нашу вторую команду. Топ-клуб.

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