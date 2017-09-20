Лев поддержал травмированного Нойера

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поддержал голкипера «Баварии» Мануэля Нойера, который выбыл на длительный срок из-за травмы.

«Очень жаль, что с Нойером приключилась такая беда. Это удар для него, для всех нас. Мануэль обладает сильным характером, волей и дисциплиной. Уверен, он сделает все, чтобы вернуться в строй таким же сильным.

Сейчас он находится в отличных руках и знает, что получит всю необходимую помощь как от сборной, так и от «Баварии», – заявил Лев.

Напомним, что 30-летний страж ворот получил травму на тренировке – трещину плюсневой кости на левой ноге. Футболист уже перенес операцию, ему была вживлена специальная пластина. Предполагается, что он сможет вернуться на поле не раньше января 2018 года.