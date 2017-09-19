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    «Бавария» сообщила, что «Нойер выбыл до января

    Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер сегодня перенес операцию. Вчера на тренировке 30-летний страж ворот получил травму – трещину плюсневой кости на левой ноге. Футболисту была вживлена специальная пластина.

    «Тот факт, что Нойер снова получил травму, невероятно ужасен для него. Операция прошла отлично и это самое главное сейчас. Теперь мы с нетерпением ждем восстановления вместе с нашим капитаном. Он вернется в строй в январе», – сказал председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге.

    Источник: ФК «Бавария»

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    19.09.2017 14:47
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 19 сентября 2017, 20:25

      Мне очень жаль Ману...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1049

      mig28 19 сентября 2017, 16:17

      Без него тяжко в ЛЧ будет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 19 сентября 2017, 15:21

      Трындец, рецидив травмы! Скорейшего выздоровления и возвращения!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 19 сентября 2017, 15:05

      Скорейшего выздоровления, однако!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > chempion_cska 19 сентября 2017, 20:43

      да ладно,гандон ?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > chempion_cska 21 сентября 2017, 19:07

      шкура....

      0
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      Рейтинг: +2735

      BlackMurder 19 сентября 2017, 14:58

      Мы в дерьме!

      1
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles > BlackMurder 19 сентября 2017, 16:37

      Теперь выше 1/4 в ЛЧ не получится...:(

      0
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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > DeutschlandUberAlles 19 сентября 2017, 17:58

      Он к весенней стадии ЛЧ вполне может вернутся, из группы Бавария должна выходить , а дальше уже Нойер будет в строю . Другое дело , что в Бундеслиге можно потерять лишних очков

      1
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