«Бавария» сообщила, что «Нойер выбыл до января

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер сегодня перенес операцию. Вчера на тренировке 30-летний страж ворот получил травму – трещину плюсневой кости на левой ноге. Футболисту была вживлена специальная пластина.

«Тот факт, что Нойер снова получил травму, невероятно ужасен для него. Операция прошла отлично и это самое главное сейчас. Теперь мы с нетерпением ждем восстановления вместе с нашим капитаном. Он вернется в строй в январе», – сказал председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге.