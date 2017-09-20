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    «Ливерпуль» в последних трех матчах забил только три гола при 80 ударах по воротам

    Английский «Ливерпуль» в последних трех матчах демонстрирует очень низкую продуктивность ударов по воротам.

    Так, за последнюю неделю (матч Лиги чемпионов против «Севильи», игра АПЛ против «Бернли» и встреча Кубка английской лиги с «Лестером») «красные» пробили по воротам ровно 80 раз, но забить сумели всего три.

    Таким образом, до гола подопечные Юргена Клоппа смогли довести только четыре процента «выстрелов».

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2017 01:37
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +367

      gigs84 25 октября 2017, 20:59

      А про 7 мячей Марибору забили? У Ливера классная атака, просто порой не везёт. И с Тоттенхэмом моменты были, но забили лишь однажды.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 21 сентября 2017, 09:13

      Ужасная стата ;(

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1742

      Alex Y 21 сентября 2017, 07:11

      Весело)

      0
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 20 сентября 2017, 11:35

      Как и Спартак!!! Интересно посмотреть будеть их осную встречу!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 > 4agaaa 25 октября 2017, 20:57

      Да, интересно. Но боюсь, что Спартаку они отгрузят по полной. Хотя я конечно за Спартак, просто предчувствие такое.

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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 20 сентября 2017, 10:12

      мертвые

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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 20 сентября 2017, 06:48

      С мясом поправят статистику

      0
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 20 сентября 2017, 05:10

      Бубнова на них нету.

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