«Ливерпуль» в последних трех матчах забил только три гола при 80 ударах по воротам

Английский «Ливерпуль» в последних трех матчах демонстрирует очень низкую продуктивность ударов по воротам.

Так, за последнюю неделю (матч Лиги чемпионов против «Севильи», игра АПЛ против «Бернли» и встреча Кубка английской лиги с «Лестером») «красные» пробили по воротам ровно 80 раз, но забить сумели всего три.

Таким образом, до гола подопечные Юргена Клоппа смогли довести только четыре процента «выстрелов».