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    Дюгарри: «Неймар скоро начнет выбирать состав «ПСЖ» на матчи, если не вмешаться в ситуацию»

    Бывший футболист сборной Франции Кристоф Дюгарри поделился своим видением ситуации в «ПСЖ», где случился конфликт двух форвардов – Неймара и Эдинсона Кавани. По мнению эксперта, руководство команды должно взять инцидент под контроль.

    «Несомненно, Неймара в Париже можно считать главной звездой. Однако слишком много свободы ему давать не стоит. Если в существующее положение дел не вмешается главный тренер, то бразилец в скором времени будет уже сам выбирать состав команды на матчи и вести тренировки», – считает француз.

    Ранее сам Кавани заявил, что конфликта с Неймаром у него не существует.

    Источник: Marca

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    20.09.2017 01:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1049

      mig28 20 сентября 2017, 09:15

      Так он поэтому и перешёл..чтобы себя ставить выше всех. Без сомнений отличный игрок, но вмешаться действительно нужно.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +484

      Аскорбин 20 сентября 2017, 09:08

      Высот Месси он не достигнет никогда

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 20 сентября 2017, 02:51

      Почему то в Барсе этот золотой ребёнок молчал так как знал своё место,а тут посмотрите на него оперился мгновенно паскудный мальчик!!!

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