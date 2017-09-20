Дюгарри: «Неймар скоро начнет выбирать состав «ПСЖ» на матчи, если не вмешаться в ситуацию»

Бывший футболист сборной Франции Кристоф Дюгарри поделился своим видением ситуации в «ПСЖ», где случился конфликт двух форвардов – Неймара и Эдинсона Кавани. По мнению эксперта, руководство команды должно взять инцидент под контроль.

«Несомненно, Неймара в Париже можно считать главной звездой. Однако слишком много свободы ему давать не стоит. Если в существующее положение дел не вмешается главный тренер, то бразилец в скором времени будет уже сам выбирать состав команды на матчи и вести тренировки», – считает француз.

Ранее сам Кавани заявил, что конфликта с Неймаром у него не существует.