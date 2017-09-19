Кавани опроверг информацию о конфликте с Неймаром

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани назвал ложью информацию о его конфликте с новичком команды Неймаром.

«Я удивлен тем, как все легко поверили в эту ложь. Споры на поле – обычное дело для футбола.

Лично я узнал об этих слухах от своего брата. Это ложная информация. Неймар – новичок нашей команды, с которым мы лучше будем узнавать друг друга с каждым днем.

Все в команде хотят, чтобы он поскорее адаптировался в «ПСЖ», – приводит слова Кавани Sport.es.

Напомним, Кавании и Неймар поспорили в матче против «Лиона» на тему кто будет бить пенальти, а позже появилась информация о потасовке между этими игроками в раздевалке после матча.