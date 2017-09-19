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    Кавани опроверг информацию о конфликте с Неймаром

    Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани назвал ложью информацию о его конфликте с новичком команды Неймаром.

    «Я удивлен тем, как все легко поверили в эту ложь. Споры на поле – обычное дело для футбола.

    Лично я узнал об этих слухах от своего брата. Это ложная информация. Неймар – новичок нашей команды, с которым мы лучше будем узнавать друг друга с каждым днем.

    Все в команде хотят, чтобы он поскорее адаптировался в «ПСЖ», – приводит слова Кавани Sport.es.

    Напомним, Кавании и Неймар поспорили в матче против «Лиона» на тему кто будет бить пенальти, а позже появилась информация о потасовке между этими игроками в раздевалке после матча.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.09.2017 10:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 19 сентября 2017, 13:35

      да был конфликт, его уже не скроешь

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 сентября 2017, 13:00

      поздно товарищ поздно пятно не смоешь

      0
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 19 сентября 2017, 12:16

      Неймар - зажравшийся 3.14дор

      1
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