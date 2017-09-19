Попов вызван в сборную Болгарии на матчи с Францией и Люксембургом

Попов в последнем матче с Тосно был как будто подмененный. Не спорю, от него не всегда бывает польза в играх, но всегда на поле видно его желание играть, его активность и старание. А в матче с Тосно он был как деревянный. Я был озадачен. Реально похоже на какой то сговор группы футболистов с целью "слива" тренера.
Полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов получил вызов в сборную Болгарии на ближайшие матчи отборочного цикла к чемпионату мира-2018.
«7 октября сборная Болгарии встретится в Софии с французами, а 10 октября сыграет в гостях с командой Люксембурга.
29-летний Попов выступает за сборную своей страны с 2007 года. Он провел 70 матчей и забил 12 голов. В нынешнем отборочном цикле полузащитник отличился в матчах со сборными Люксембурга и Белоруссии», – говорится в сообщение пресс-службы красно-белых.
Отметим, что болгары еще имеют шансы на путевку на чемпионат мира.