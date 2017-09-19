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    Каррера не взял Реброва на матч с «Кубанью»

    Московский «Спартак» после небольшой задержки все-таки отправился в Краснодар на матч 1/16 Кубка России против «Кубани». Главный тренер Массимо Каррера взял на матч 22 футболиста, в число которых не попал вратарь Артем Ребров.

    «В распоряжении главного тренера Массимо Карреры 22 игрока. Это Александр Селихов, Александр Максименко;

    Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Сердар Таски, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Константин Щербаков;

    Фернандо, Марио Пашалич, Артем Самсонов, Владислав Пантелеев, Ивелин Попов, Джано Ананидзе, Александр Самедов, Зелимхан Бакаев;

    Квинси Промес, Луиз Адриано, Фэшн Сакала и Педро Роша.

    Что касается вратаря Артема Реброва, то по решению тренерского штаба он в эти дни будет тренироваться в Тарасовке и готовиться к матчу с «Анжи», – сообщает пресс-служба красно-белых.

    Встреча «Кубань» – «Спартак» намечена на 20 сентября и начнется в 19:00 по Москве.

    Источник: ФК «Спартак»

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    19.09.2017 21:30
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +266

      Fedulz-13th 20 сентября 2017, 18:28

      Печально, что команды ни как относятся к КР.
      Провозят дублеров. Плохо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +266

      Fedulz-13th 20 сентября 2017, 18:26

      Удачи Крано-белым

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Алекс 914 20 сентября 2017, 11:01

      Выигрывать каждую игру! Отступать некуда!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 сентября 2017, 10:50

      О Сакалу взял! Может покажет себя.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 20 сентября 2017, 10:43

      пусть Ребров отдохнёт и штанги тоже..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +588

      Sergil 20 сентября 2017, 09:59

      Весь основной состав взял, явно побоялся что под ним кресло зашатается.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 20 сентября 2017, 09:55

      Запомните сегодняшний день, начало создания Спартак 2.0

      13
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > VVM1964 20 сентября 2017, 16:38

      Предполагается версия № 2.0, так что верно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2119

      OldenVad 20 сентября 2017, 09:43

      Что то Зе пропал из поля зрения

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 20 сентября 2017, 09:02

      Надеюсь, по Реброву окончательное решение, а не травма.

      10
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    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 20 сентября 2017, 08:32

      Первый пошел, кубанцев ждет большой сюрприз.

      12
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