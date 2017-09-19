Каррера не взял Реброва на матч с «Кубанью»

Московский «Спартак» после небольшой задержки все-таки отправился в Краснодар на матч 1/16 Кубка России против «Кубани». Главный тренер Массимо Каррера взял на матч 22 футболиста, в число которых не попал вратарь Артем Ребров.

«В распоряжении главного тренера Массимо Карреры 22 игрока. Это Александр Селихов, Александр Максименко;

Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Сердар Таски, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Константин Щербаков;

Фернандо, Марио Пашалич, Артем Самсонов, Владислав Пантелеев, Ивелин Попов, Джано Ананидзе, Александр Самедов, Зелимхан Бакаев;

Квинси Промес, Луиз Адриано, Фэшн Сакала и Педро Роша.

Что касается вратаря Артема Реброва, то по решению тренерского штаба он в эти дни будет тренироваться в Тарасовке и готовиться к матчу с «Анжи», – сообщает пресс-служба красно-белых.

Встреча «Кубань» – «Спартак» намечена на 20 сентября и начнется в 19:00 по Москве.