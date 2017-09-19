«Спартак» не может вылететь из Москвы в Краснодар

Московский «Спартак» не может вылететь из одного из столичных аэропортов на поединок 1/16 Кубка России против краснодарской «Кубани». Уже некоторое время команда должна пребывать в воздухе, но по каким-то причинам красно-белым не дают разрешение на взлет.

«Не знаю, в поломке ли самолета причина. Рейс задержали. Когда вылетим — не знаю пока», – сказал глава департамента по связям с общественностью красно-белых Леонид Трахтенберг.

Встреча «Кубань» – «Спартак» намечена на 20 сентября и начнется в 19:00 по Москве.