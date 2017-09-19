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    «Спартак» не может вылететь из Москвы в Краснодар

    Московский «Спартак» не может вылететь из одного из столичных аэропортов на поединок 1/16 Кубка России против краснодарской «Кубани». Уже некоторое время команда должна пребывать в воздухе, но по каким-то причинам красно-белым не дают разрешение на взлет.

    «Не знаю, в поломке ли самолета причина. Рейс задержали. Когда вылетим — не знаю пока», – сказал глава департамента по связям с общественностью красно-белых Леонид Трахтенберг.

    Встреча «Кубань» – «Спартак» намечена на 20 сентября и начнется в 19:00 по Москве.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.09.2017 19:04
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 20 сентября 2017, 14:44

      Не понос так золотуха.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 сентября 2017, 10:50

      Не везет спартаку, заговор, однако.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 20 сентября 2017, 08:45

      Спартак доедет медленно-медленно, а дальше вы знаете.

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > Svoysvoemubrat 20 сентября 2017, 09:09

      Дальше ждет стадо

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 19 сентября 2017, 22:18

      Да нихрена страшного.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1452

      Mariner 19 сентября 2017, 21:33

      Вечно с этим спартаком какой-то трэш творится! Пора уже распустить команду, чтоб людей не мучать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС > Mariner 20 сентября 2017, 08:03

      Не читай про Спартак, не мучайся.

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6309

      порт 19 сентября 2017, 20:57

      Помню говорили что Каррера уволил водителя автобуса, посмотрим как он поступит с пилотом.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 19 сентября 2017, 20:54

      Ничего-ничего, зато из Кубка России завтра без проблем вылетят первым классом можно сказать)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС > Обер-КанцлерЪ 20 сентября 2017, 08:05

      Хочешь пари на мани, что ты не прав?

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 19 сентября 2017, 20:53

      в краснодаре пищевику всегда рады ввиде трешек и четырешек

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 19 сентября 2017, 20:47

      Невезуха.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5444

      Приус > zigbert 20 сентября 2017, 09:39

      Аэрофлот не спонсор Кубани?

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +451

      Illars 19 сентября 2017, 20:40

      по ходу, это знак)

      1
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