Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Будогосский: «Согласен с Семиным, что судья в игре «Локомотив» – «Амкар» начудил»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский согласился со словами главного тренера московского «Локомотива» Юрия Семина, что судья матча десятого тура между красно-зелеными и пермским «Амкаром» (0:1) «начудил».

    «С огромным уважением отношусь к Семину и вынужден с ним согласиться. В эпизоде с голом «Амкара» имело место нарушение правил, которое фактически привело к взятию ворот.

    Надо разобраться, почему так произошло. Может быть, подвела концентрация внимания.

    Но хочу сказать, что этот фол не привел непосредственно к голу. Он привел косвенно – пошло развитие ситуации. Мяч отскочил, был нанесен удар по воротам и был забит гол», – сказал Будогосский в эфире телеканала «Наш футбол».

    Ранее свою ошибку в матче десятого тура признал арбитр Владимир Сельдяков.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.09.2017 21:07
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +240

      _LM_ 20 сентября 2017, 19:43

      Да плевать на незначительные ошибки судей, когда команда не показывает результат...Играть нужно на результат. Но продолжаем верить в Локо и ЮП.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      serghio1990 20 сентября 2017, 14:42

      а толку что они признают свои ошибки,меры наказания никакие не принимаются,так дальше и будет продолжатся никчемное судейство в РФПЛ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 20 сентября 2017, 12:13

      в нашей стране введут видеоповторы, только если ФИФА или УЕФА обяжет. РФС добровольно на такое не пойдет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -13

      Popularov 20 сентября 2017, 11:35

      А Левникова не ЗА ПРОСТО так, назначили судить этот матч!!!
      Его назначили, чтобы Левников, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ, тормознул Локомотив!!!
      На 1-й минуте матча 10-го тура "Локомотив" – "Амкар" арбитр Кирилл Левников ошибочно засчитал взятие ворот Локомотива.
      Гол Амкара, в ворота Локомотива, ЗАСЧИТАН не верно!
      Пермский "Амкар", благодаря СКАНДАЛЬНОМУ судейству арбитра из Питера Левникова, НЕЧЕСТНО и не по правилам забил гол в ворота "Локомотива"!
      Есть новый судейский СКАНДАЛ, но теперь уже в пользу ГАЗОВИКОВ!!!
      Левникова ОТМАЖУТ, ведь он отрабатывает ЗАКАЗ!
      Кого??? Угадайте с первого раза! Это не сложно!
      Нарушение БЫЛО на Виталии Денисове и Левникову надо было останавливать игру!
      ГРУБЕЙШАЯ и РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ ошибка Левникова в ПОЛЬЗУ Зенита и Амкара!
      Надо СРОЧНО вводить видеоповторы иначе уже Зенит, как в прошлом сезоне Спартак, наши арбитры и на скандальных "ЗУБАХ" вытащат на первое место!!!
      А я ведь, перед стартом чемпионата сезона 2017/18, ПРЕДУПРЕЖДАЛ!
      Ждите НОВЫХ СУДЕЙСКИХ СКАНДАЛОВ в новом футбольном сезоне 2017/18!
      Будогосский и чиновники РФС вам их обеспечат по полной скандальной работе наших арбитров!
      Потому что безнаказанность арбитров порождает вседозволенность, а вседозволенность и безнаказанность порождают "ошибки", согласно цены вопроса.
      Что ни тур, то судейский СКАНДАЛ по полной программе безобразной работы Будогосского и Бутенко.
      На 80-ой минуте, в матче Локомотив - Амкар, мяч в штрафной попадает в руки игроку Амкара, Левников не свистит, и не ставит 100% пенальти, а Галимов, за такое же нарушение, в матче Зенита и Уфы, ставит ПЕНАЛЬ в ворота Уфы!!!
      А комментаторы говорят, что за такую игру руками игроком Амкара, пеналь не ставят в нашем чемпионате!
      Пеналя в Питере НЕ БЫЛО, его выдумал Галимов, а в Москве пеналь БЫЛ, но его не ставит Левников!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +448

      Paladius > Popularov 20 сентября 2017, 11:53

      А в прошлом году Зенит засудили в матче с Амкаром и гол не засчитали, тоже в пользу Зенита или кто там банковал? Чтобы эти косяки и споры исключить нужно срочно вводить систему видео повторов и взятия ворот, а пока все только пустая болтовня, кто и в пользу кого ошибается!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 сентября 2017, 10:47

      Ну и смысл в этих признаниях? Назад ничего не вернёшь и очки не добавишь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 20 сентября 2017, 07:35

      Ага, это так специально ерунду говорят, чтобы все не вспоминали матча Зенит-Уфа.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +502

      Евгений П 20 сентября 2017, 00:15

      Ошибки бывают у всех. А Семину лишь бы хоть как-то оправдаться...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      Silver 76 20 сентября 2017, 00:08

      Ну вот , судьи во всех матчах признали свои ошибки.Но по словам Будагосского они не напрямую влияли на результат. Будем посмотреть чем всё закончится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 19 сентября 2017, 22:34

      по факту опять тоже самое ну косвенго поивел к голу ,как тогда с ЦСКА где мяч ушел на пол метра ,а его ни 1 судья не видел ,и с его подачи забили гол
      жаль локо,обороняющийся всей командой амкар после гола взломать сложно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 19 сентября 2017, 22:09

      И что будет дальше? Признал ошибки судьи, уже хорошо. Теперь надо бы этого Кирилла Левникова из Санкт-Петербурга как следует наказать!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11