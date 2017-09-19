Будогосский: «Согласен с Семиным, что судья в игре «Локомотив» – «Амкар» начудил»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский согласился со словами главного тренера московского «Локомотива» Юрия Семина, что судья матча десятого тура между красно-зелеными и пермским «Амкаром» (0:1) «начудил».

«С огромным уважением отношусь к Семину и вынужден с ним согласиться. В эпизоде с голом «Амкара» имело место нарушение правил, которое фактически привело к взятию ворот.

Надо разобраться, почему так произошло. Может быть, подвела концентрация внимания.

Но хочу сказать, что этот фол не привел непосредственно к голу. Он привел косвенно – пошло развитие ситуации. Мяч отскочил, был нанесен удар по воротам и был забит гол», – сказал Будогосский в эфире телеканала «Наш футбол».

Ранее свою ошибку в матче десятого тура признал арбитр Владимир Сельдяков.