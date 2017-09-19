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    Судья матча «Тосно» – «Спартак» признает, что второй гол хозяев был забит из «вне игры»

    Главный арбитр матча десятого тура РФПЛ между «Тосно» и московским «Спартаком» (2:2) Владимир Сельдяков заявил, что его бригада упустила оффсайд у хозяев в моменте со вторым голом в ворота гостей.

    «Момент очень скоротечный. Если и был офсайд, то на доли сантиметра. Был какой-то, да. Смотрели много раз повторы. Там если линии проводить, то какой-то минимальный офсайд был», – сказал арбитр в эфире телеканала «Наш футбол».

    Напомним, что автором описываемого гола стал нападающий Антон Заболотный.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.09.2017 20:39
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 21 сентября 2017, 09:09

      Товарищ Popularov смените НИК на ЛЕВ ТОлстой

      0
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    • ...
      Рейтинг: -13

      Popularov 20 сентября 2017, 11:30

      Заболотный забил ГОЛ в ворота Спартака по всем футбольным правилам!
      Введите видеоповторы и они это только подтвердят!!!
      Игрок Спартака располагался ближе к своим воротам, чем Заболотный!
      Проекция по вертикали и горизонтали указывает, что спартаковец выставил ногу, а в момент приёма мяча Заболотным офсайда НЕ БЫЛО!
      У Сельдякова что-то со зрением!
      На повторе это ОТЛИЧНО видно!
      Почему до сих пор не ввели видеоповторы в нашем чемпионате???

      В одной только игре 10 тура Тосно - Спартак целый букет судейских скандалов Сельдякова!!!
      1. - На 8-й минуте матча игрок Спартака Роша залез в метровый офсайд, а боковой и Сельдяков не свистят.
      Роша в офсайде принимает мяч и, двигаясь к воротам, пробил с разворота, но попадает в перекладину.
      Мяч отскакивает в поле - его подхватывает Пашалич и с 4-х метров бьёт прямо во вратаря.
      Никто ему не мешал, но он не забил из выгодной ГОЛЕВОЙ позиции.
      Арбитры, боковой и Сельдяков, ГРУБО ошиблись в пользу Спартака, и не зафиксировали метровый офсайд!
      2. - На 29-й минуте матча «Тосно» - «Спартак» главный арбитр встречи Сельдяков показал красную карточку защитнику хозяев Виталию Шахову за, якобы, фол последней надежды.
      Но там не было удаления, там была чистейшая СИМУЛЯЦИЯ игрока Спартака, максимум, что можно было арбитру ПРИДУМАТЬ, так это показать желтую карточку игроку Тосно и спартаковцу за СИМУЛЯЦИЮ!
      Спартаковец Роша слишком далеко отпустил от себя мяч и голкипер "Тосно" был первым на мяче.
      У Роши НЕ БЫЛО реальной и ЯВНОЙ возможности забить гол и он СИМУЛИРОВАЛ падение, хотя касание рукой было!
      Это не фол "последней надежды" в трактовке Сельдякова!
      Здесь, от силы, 100% желтая карточка, а не удаление!
      Такие удаления в Европе не дают, а Сельдяков запросто, согласно цены вопроса!!!
      Арбитр Сельдяков ГРУБО ошибся в пользу Спартака, удалив игрока Тосно!
      3. - На 35 минуте Спартак забил гол из положения ВНЕ ИГРЫ!!!
      В момент навеса Тигиева в штрафную Тосно, три игрока Спартака были впереди последнего игрока Тосно!!!
      Они на пол метра были ближе к воротам Тосно.
      Арбитру надо было свистеть ОФСАЙД!
      Очередной косяк Сельдякова и боковых в пользу Спартака!!!
      Удаление может быть и было, а может быть и нет, но гол спартаковцы забили из ЧИСТЕЙШЕГО офсайда!!!!
      4. - На 57-й минуте матча игрок Спартака в своей штрафной руками заваливает игрока Тосно, а Сельдяков не свистит!!!
      Пенальти в ворота Спартака 100%!!!
      Спартаковский защитник Илья Кутепов, при выполнении углового хозяевами поля, руками задержал соперника, вбежавшего в штрафную площадь Спартака.
      Два подобных пенальти уже, в этом сезоне, ставили арбитры в сторону нарушителей, а вот, в сторону Спартака Сельдяков не поставил!!!
      Грубейшая результативная ошибка Сельдякова в пользу Спартака!
      Тосно играл не хуже Спартака, но скандальное судейство Сельдякова перевернуло ход всего матча!!!
      5. - На 70-й минуте спартаковец сбивает Заболотного локтем в шею в своей штрафной, при опасном моменте у ворот Спартака!
      100% пеналь в ворота Спартака, но Сельдяков не ставит!!! Скандал!
      Целый букет ГРУБЕЙШИХ ошибок Сельдякова и боковых в пользу Спартака в одом только матче с Тосно!!!

      «Спартак» третью свою игру уже ведёт со счётом 2:0 и не может выиграть.
      Безобразно играет вся оборона Спартака.
      Каррера поплыл и не знает что делать.
      Нет взаимопонимания в защите.
      Без системная ротация состава.
      Замены Карреры не усиливают игру, а ведут к провалу концовки матчей.
      Зачем он заменил Таски?
      А в других матчах, не пойми какие замены, а усиления нет и Спартак проваливает концовки.
      Спартак, в очередной раз, доказал, что без помощи арбитров, они не умеют честно побеждать, только с помощью скандального судейства, в свою пользу!
      Арбитры, всеми НЕПРАВДАМИ и СКАНДАЛАМИ, помогают Спартаку, а Спартак не выигрывает!!!
      Спартаку надо честно играть, а не надеяться на скандальное судейство в свою пользу!
      Поздравляем Тосно с ГРАНДИОЗНЫМ футбольным УСПЕХОМ!!!
      Вдесятером НАДРАЛИ Спартаку уши!
      МЫ ГОРДИМСЯ игроками Тосно!!!
      Они совершили БОЛЬШОЙ футбольный подвиг, вопреки плохому судейству арбитра Сельдякова!
      Все молодцы, а Заболотный ОСОБЕННО!
      Все ГЕРОИ футбольного ДНЯ и тура!
      Благодарим обе команды за ИНТРИГУЮЩИЙ футбол, но хотелось, чтобы арбитры НЕ СКАНДАЛИЛИ!
      Сколько можно свистеть в пользу Спартака в ущерб другим командам!

      0
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      Рейтинг: +301

      myelementisearth > Popularov 20 сентября 2017, 14:36

      "Проекция по вертикали и горизонтали указывает, что спартаковец выставил ногу, а в момент приёма мяча Заболотным офсайда НЕ БЫЛО!"



      В смысле? Новые правила с офсайдом при приеме мяча? Когда футболист Тосно отдавал пас, офсайд был, но очень микроскопический. Такие часто просматривают и не только у нас в чемпионате.

      1
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      Рейтинг: +41

      Спартакушка > Popularov 20 сентября 2017, 23:12

      Ты бредишь

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 сентября 2017, 10:42

      Всё признают, но в следующий раз опять тоже самое будет. Это можно искоренить только видиоповторами и то не всегда. Хотя всё равно сами проср..и победу.

      3
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      Рейтинг: +313

      38 попугаев 20 сентября 2017, 10:03

      Ну хотя бы признал

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 20 сентября 2017, 09:45

      Крокодиловы слезы будогоссовских выкормышей. По нескольку каждый тур. Судьи - самое слабое звено нашего футбольного хозяйства. Только замена этой братвы со слабым зрением на технические средства контроля последнего поколения решит вопрос. А пока любуюсь на Италию, где удивляются, как все просто было.

      13
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 20 сентября 2017, 08:49

      Одним словом печатным не назовешь это людское меньшинство, которое никто не любит.

      12
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 20 сентября 2017, 08:24

      Ах, судьи, наши судьи, эх, мать вашу ети,
      Давайте бросим жребий, кому на дно идти.

      11
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 20 сентября 2017, 07:59

      Этого не видел только боковой, отставший от момента метра на два, он уже в душ опаздывал. Пишу об офсайде впервые, раз сами сознались, хотя это потеря двух очков. Еще радует, что Спартак никак не педалировал эту тему. Это любителям ныть о помощи судей Спартаку.

      13
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      Рейтинг: +417

      leonard1984 20 сентября 2017, 07:30

      Это не оправдывает игроков Спартака, которые как по команде перестают играть уже не в единственном матче.

      8
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      Рейтинг: +5444

      Приус > leonard1984 20 сентября 2017, 09:46

      И я не оправдываю, просто я за правду.

      10
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      Рейтинг: +186

      SPARTAK M222222222 > leonard1984 20 сентября 2017, 10:15

      Смысл кого-то оправдывать, есть гол забитый по правилам ,а есть из вне игры!!!!

      2
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 20 сентября 2017, 06:42

      Да не было там ни хрена,сами виноваты во всём.

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