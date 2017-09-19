Судья матча «Тосно» – «Спартак» признает, что второй гол хозяев был забит из «вне игры»

Главный арбитр матча десятого тура РФПЛ между «Тосно» и московским «Спартаком» (2:2) Владимир Сельдяков заявил, что его бригада упустила оффсайд у хозяев в моменте со вторым голом в ворота гостей.

«Момент очень скоротечный. Если и был офсайд, то на доли сантиметра. Был какой-то, да. Смотрели много раз повторы. Там если линии проводить, то какой-то минимальный офсайд был», – сказал арбитр в эфире телеканала «Наш футбол».

Напомним, что автором описываемого гола стал нападающий Антон Заболотный.