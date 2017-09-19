«Ливерпуль» и миланские клубы хотят купить игрока «Атлетика» Уильямса

Нападающий «Атлетика» из Бильбао Иньяки Уильямс попал в сферу интересов английского «Ливерпуля» и итальянских «Милана» и «Интера». Игрок привлек внимание этих команд засчет успешного выступления за клуб и молодежную сборную Испании.

Известно, что сам темнокожий футболист очень рад интересу со стороны вышеперечисленных клубов. Однако неутолимого желания покинуть Страну Басков у него нет, поскольку Уильямс «чувствует доверие со стороны тренера».

В текущем сезоне Примеры нападающий не поразил ворота ни разу.