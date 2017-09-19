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    «Ливерпуль» и миланские клубы хотят купить игрока «Атлетика» Уильямса

    Нападающий «Атлетика» из Бильбао Иньяки Уильямс попал в сферу интересов английского «Ливерпуля» и итальянских «Милана» и «Интера». Игрок привлек внимание этих команд засчет успешного выступления за клуб и молодежную сборную Испании.

    Известно, что сам темнокожий футболист очень рад интересу со стороны вышеперечисленных клубов. Однако неутолимого желания покинуть Страну Басков у него нет, поскольку Уильямс «чувствует доверие со стороны тренера».

    В текущем сезоне Примеры нападающий не поразил ворота ни разу.

    Источник: Calciomercato

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    19.09.2017 20:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +47

      Sanzhakov 19 сентября 2017, 20:59

      куда им столько фланговых напов, защитников бы искали

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