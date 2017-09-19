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    Президент «ПСЖ» отрицает конфликт между Неймаром и Кавани

    Президент французского «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, что форварды команды Неймар и Эдинсон Кавани находятся в состоянии конфликта друг с другом. Ранее «Бомбардир» писал, что южноамериканцы чуть не подрались в раздевалке.

    «Ничего подобного нет. Всю информацию о конфликте вы, СМИ, придумали сами», – приводит слова функционера RMC.

    Опровержение конфликту уже дал один из его якобы участников – уругвайский нападающий. Однако, по информации испанских СМИ, Неймар попросил руководство, чтоб оно как можно скорее рассталось с Кавани.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.09.2017 19:42
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