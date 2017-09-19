Рахимов: «Я в «Динамо»? Это слухи»

Бывший главный тренер «Локомотива», «Амкара» и «Ахмата» Рашид Рахимов заявил, что ему ничего неизвестно о своем возможном назначении в московское «Динамо».

Ранее появилась информация, что 52-летнего специалиста у руля бело-голубых хотят видеть представители ВТБ в клубе.

«Я об этом ничего не знаю. Это слухи», – сказал Рахимов.

После 10-ти туров «Динамо» под руководством Юрия Калитвинцева занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе девять очков.

Напомним, Рахимов покинул «Ахмат» по окончании прошлого сезона.