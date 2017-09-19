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    Рахимов: «Я в «Динамо»? Это слухи»

    Бывший главный тренер «Локомотива», «Амкара» и «Ахмата» Рашид Рахимов заявил, что ему ничего неизвестно о своем возможном назначении в московское «Динамо».

    Ранее появилась информация, что 52-летнего специалиста у руля бело-голубых хотят видеть представители ВТБ в клубе.

    «Я об этом ничего не знаю. Это слухи», – сказал Рахимов.

    После 10-ти туров «Динамо» под руководством Юрия Калитвинцева занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе девять очков.

    Напомним, Рахимов покинул «Ахмат» по окончании прошлого сезона.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.09.2017 18:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +55

      Tihov.e 19 сентября 2017, 19:20

      Значит претендент номер один,так и будет, дыма без огня не бывает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 19 сентября 2017, 18:53

      это очередной офсайд от Шнобеля Арустомяна)

      -1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > сапёр75 19 сентября 2017, 21:07

      ваще нах..нужно кому то здесь коменты оставлять..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Bobafett 19 сентября 2017, 18:40

      Даже он не спасет

      -1
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