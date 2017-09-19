Контракт «ПСЖ» с Эмери будет автоматически продлен в случае выхода команды в полуфинал Лиги чемпионов

В текущем контракте главного тренера «ПСЖ» Унаи Эмери имеется пункт, согласно которому договор будет автоматически продлен, если испанский специалист выведет парижан в полуфинал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Как сообщает источник, в случае, если этого не произойдет, клубное руководство обязательно найдет тренеру замену. Действующее соглашение рассчитано до июля 2018 года.

Соперниками «ПСЖ» в групповом раунде турнира являются «Бавария», «Селтик» и «Андерлехт». В первом туре над «кельтами» парижанами была одержана разгромная победа в Глазго со счетом 5:0.