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    Контракт «ПСЖ» с Эмери будет автоматически продлен в случае выхода команды в полуфинал Лиги чемпионов

    В текущем контракте главного тренера «ПСЖ» Унаи Эмери имеется пункт, согласно которому договор будет автоматически продлен, если испанский специалист выведет парижан в полуфинал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Как сообщает источник, в случае, если этого не произойдет, клубное руководство обязательно найдет тренеру замену. Действующее соглашение рассчитано до июля 2018 года.

    Соперниками «ПСЖ» в групповом раунде турнира являются «Бавария», «Селтик» и «Андерлехт». В первом туре над «кельтами» парижанами была одержана разгромная победа в Глазго со счетом 5:0.

    Источник: L' Equipe

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    19.09.2017 16:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 19 сентября 2017, 18:14

      Если будут играть в одну игру всей командой, то до полуфинала дотянут!!! А вот если внутренние склоки будут и на поле, как в последней игре, то ничего у Парижан не получится!

      1
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      Рейтинг: +91

      MAGOMED2000 19 сентября 2017, 16:59

      не думаю,что они дойдут до полуфинала,многие игроки берут игру на себя,нет командных действий...

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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 19 сентября 2017, 16:48

      Можно считать что контракт уже продлён!

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