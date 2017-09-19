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    «Ахмат» начал подготовку к матчу Кубка России с «Енисеем»

    В минувшее воскресенье «Ахмат» провел выездную встречу в рамках 10-го тура российской Премьер-лиги со «СКА-Хабаровском», которая завершилась со счетом 2:2. После этого матча грозненцы возвратились домой и отправятся в Красноярск на игру 1/16 финала Кубка России с «Енисеем» 20 сентября. При подготовке к игре команда проведет тренировочные занятия на своей базе.

    Матч 1/16 финала Кубка России «Енисей» – «Ахмат» состоится в четверг, 21 сентября, в 15:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    19.09.2017 10:32
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 20 сентября 2017, 08:22

      Енисей это сибирский Спартак, удачи ему.

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит > Сибирь за Спартак 20 сентября 2017, 14:14

      А Спартак -это московский Енисей...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 20 сентября 2017, 08:02

      Провели сеанс одновременной игры в нарды.

      11
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 19 сентября 2017, 15:54

      удачи Терек! хотя бы кубок брать надо. а то много очков потеряли уже а чемпе

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 19 сентября 2017, 13:17

      За Енисей!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5444

      Приус > Дядя Серёжа 20 сентября 2017, 09:40

      В Красноярске будет праздник.

      11
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