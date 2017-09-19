«Ахмат» начал подготовку к матчу Кубка России с «Енисеем»

В минувшее воскресенье «Ахмат» провел выездную встречу в рамках 10-го тура российской Премьер-лиги со «СКА-Хабаровском», которая завершилась со счетом 2:2. После этого матча грозненцы возвратились домой и отправятся в Красноярск на игру 1/16 финала Кубка России с «Енисеем» 20 сентября. При подготовке к игре команда проведет тренировочные занятия на своей базе.

Матч 1/16 финала Кубка России «Енисей» – «Ахмат» состоится в четверг, 21 сентября, в 15:00 по московскому времени.