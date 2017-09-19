Эррера назвал имя лучшего голкипера мира

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера считает своего партнера по команде Давида Де Хеа лучшим голкипером в мире.

«Я уважаю Мануэля Нойера, Джанлуиджи Буффона и Марка-Андре тер Стегена, но сейчас Давид Де Хеа является лучшим в мире. Он один из немногих вратарей, который приносит своему клубу очки.

Он совершает потрясающие спасения. Даже на тренировках не каждый может ему забить. Это совершенно невозможно!

Думаю, Давид хочет стать настоящей легендой клуба. Без труда представляю, что он будет играть в «Манчестер Юнайтед» еще много лет», – рассказал Эррера.