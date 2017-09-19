Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Эррера назвал имя лучшего голкипера мира

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера считает своего партнера по команде Давида Де Хеа лучшим голкипером в мире.

    «Я уважаю Мануэля Нойера, Джанлуиджи Буффона и Марка-Андре тер Стегена, но сейчас Давид Де Хеа является лучшим в мире. Он один из немногих вратарей, который приносит своему клубу очки.

    Он совершает потрясающие спасения. Даже на тренировках не каждый может ему забить. Это совершенно невозможно!

    Думаю, Давид хочет стать настоящей легендой клуба. Без труда представляю, что он будет играть в «Манчестер Юнайтед» еще много лет», – рассказал Эррера.

    Источник: Telegraph.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.09.2017 09:42
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 19 сентября 2017, 10:04

      Какая неожиданность, и это 100% не потому что тоже испанец, и тоже защищает цвета МЮ)))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 19 сентября 2017, 09:51

      Не фига! Лучший Артем Ребров! Ему ни Роналду не Месси не забивали!))

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11