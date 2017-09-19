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    Бонуччи ушел из «Ювентуса» не из-за конфликта с Аллегри

    Супруга защитника «Милана» Леонардо Бонуччи рассказала о причинах ухода своего мужа из «Ювентуса». По ее словам, это произошло не из-за конфликта с главным тренером команды Массимилиано Аллегри.

    «Это решение не было связано с какой-либо ссорой с Аллегри. Леонардо решил уйти из-за обстановки в команде в целом. Теперь он спокоен и отправляется в новое путешествие. Он сам решил перейти в «Милан», а я просто была рядом, как и подобает хорошей жене», – рассказала Мартина Маккари в эфире Rai Radio 1.

    Трансфер Бонуччи обошелся «Милану» в 42 миллиона евро. Он выступал за «Ювентус» с 2010 года. В составе туринской команды защитник провел 227 матчей, в которых забил 15 голов. Сейчас 30-летний игрок является одним из высокооплачиваемых футболистов Серии А.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.09.2017 08:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 19 сентября 2017, 10:08

      Это у Юве все плохо внутри ?))))) Да, Милан, который каждый год как паззл собирают-что-то идет не так- по новой собирают, Милан явно спокойней)))

      0
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      Рейтинг: +16

      Плюня 19 сентября 2017, 09:07

      бывает

      0
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