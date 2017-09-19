Бонуччи ушел из «Ювентуса» не из-за конфликта с Аллегри

Супруга защитника «Милана» Леонардо Бонуччи рассказала о причинах ухода своего мужа из «Ювентуса». По ее словам, это произошло не из-за конфликта с главным тренером команды Массимилиано Аллегри.

«Это решение не было связано с какой-либо ссорой с Аллегри. Леонардо решил уйти из-за обстановки в команде в целом. Теперь он спокоен и отправляется в новое путешествие. Он сам решил перейти в «Милан», а я просто была рядом, как и подобает хорошей жене», – рассказала Мартина Маккари в эфире Rai Radio 1.

Трансфер Бонуччи обошелся «Милану» в 42 миллиона евро. Он выступал за «Ювентус» с 2010 года. В составе туринской команды защитник провел 227 матчей, в которых забил 15 голов. Сейчас 30-летний игрок является одним из высокооплачиваемых футболистов Серии А.