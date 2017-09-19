Облак станет преемником Буффона в «Ювентусе»

Руководство «Ювентуса» находится в поиске потенциальной замены своему голкиперу Джанлуилджи Буффону. Одним из наиболее вероятных вариантов является вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак. Для 39-летнего Буффона сезон-2017/18, скорее всего, станет последним в его карьере.

Известно, что действующий контракт 24-летнего Облака с мадридским клубом рассчитан до середины 2021 года, а сумма отступных значится на отметке в 100 миллионов евро. В прошлом сезоне голкипер сыграл 30 матчей в испанской Примере, в которых пропустил 21 гол.