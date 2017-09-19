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    Облак станет преемником Буффона в «Ювентусе»

    Руководство «Ювентуса» находится в поиске потенциальной замены своему голкиперу Джанлуилджи Буффону. Одним из наиболее вероятных вариантов является вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак. Для 39-летнего Буффона сезон-2017/18, скорее всего, станет последним в его карьере.

    Известно, что действующий контракт 24-летнего Облака с мадридским клубом рассчитан до середины 2021 года, а сумма отступных значится на отметке в 100 миллионов евро. В прошлом сезоне голкипер сыграл 30 матчей в испанской Примере, в которых пропустил 21 гол.

    Источник: AS

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    19.09.2017 08:32
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +722

      Urry 20 сентября 2017, 10:16

      Думаю, он еще поиграет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Ford156 19 сентября 2017, 16:22

      Буффон не заменим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      MAGOMED2000 19 сентября 2017, 15:39

      а как же Щесны?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 19 сентября 2017, 11:29

      Интересно, а на кой Юве тогда Щесного брали?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 19 сентября 2017, 10:08

      Давай, давай, Янчик, ждем.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 19 сентября 2017, 09:59

      Правильно . уходить пора

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 19 сентября 2017, 09:57

      Достойная замена..!

      1
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 19 сентября 2017, 09:32

      это правильно, Буффон не вечен...

      1
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 19 сентября 2017, 09:09

      Думаю замена достойная. Облак молодой и очень стабильный голкипер.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 сентября 2017, 09:05

      забирайте Лунева

      0
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